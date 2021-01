SYRACUSE, NY: La recrue Priscilla Williams a eu une journée de tir parfaite pour un sommet de la saison de 26 points, Tiana Mangakahia a eu son 25e double-double et la n ° 24 Syracuse a battu Miami 99-64 dimanche.

C’était le premier match en 28 jours pour l’Orange en raison de problèmes de coronavirus et le premier de quatre en huit jours, mais le licenciement n’a pas fait de mal car ils ont tiré 17 sur 30 derrière l’arc à 3 points et 63% dans l’ensemble, leur meilleur journée de tournage dans le Carrier Dome.

Mangakahia, qui a raté la saison dernière à cause d’un cancer du sein, a réalisé son premier double-double en points (10) et en passes décisives (10) en 1030 jours. Kamilla Cardoso avait 15 points et huit rebonds.

Williams, Cardoso et Tiana Mangakahia se sont combinées pour tirer 20 des 22 alors que Syracuse (6-1, 3-1 Conférence de la côte atlantique) était 36 ​​sur 57. En allant 9 pour 9, Williams a réussi six 3 points (son sommet en carrière est de huit) pour aider les Orange à égaler leur record du Carrier Dome de 17 triples, trois de moins que le record de l’école.

Nyayongah Gony a récolté 13 points pour les Hurricanes (6-5, 3-5), qui ont perdu contre Syracuse 69-58 à domicile. Endia Banks et Jamir Huston en ont ajouté 12 chacun.

Miami a réussi 6 des 10 à 3 points et a terminé 4 des 4 à l’intérieur de l’arc au premier quart, terminant sur une course de 10-0 pour mener 32-14.

Syracuse a eu un moment de silence pour le joueur de football du Temple de la renommée et ses anciens Floyd Little.

Syracuse reste à la maison pour affronter la Caroline du Nord mardi avant de se rendre au n ° 2 Louisville jeudi et Clemson dimanche. Les Hurricanes joueront à Pittsburgh jeudi.

