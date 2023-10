Tir à Bruxelles : ce que nous savons de l’attaque terroriste présumée avant le match Belgique-Suède | Nouvelles du monde

Deux Suédois ont été tués par balle et une troisième personne a été blessée lors d’une attaque à Bruxelles la nuit dernière.

Un homme soupçonné d’avoir commis l’attaque a été abattu par la police.

Les médias belges rapportent désormais que le suspect est décédé.

Voici ce que nous savons de ce qui s’est passé.

Un officier monte la garde pendant que la police belge sécurise la zone après une fusillade à Bruxelles





La fusillade

Deux personnes ont été tuées et une a été blessée lorsqu’un le tireur a ouvert le feu lundi soir.

Après la fusillade, le tireur s’est enfui, donnant lieu à une chasse à l’homme dans la capitale belge.

La fusillade a eu lieu à environ 5 km du stade où la Suède devait affronter la Belgique lors d’un match de qualification pour l’Euro 2024.

Cela s’est produit peu après 19 heures, heure locale – environ 45 minutes avant le coup d’envoi – provoquant l’annulation du match à la mi-temps.

Plus de 35 000 supporters étaient retenus dans le Stade Roi Baudouin alors que des agents armés recherchaient l’agresseur.

Un journal belge a rapporté qu’un témoin avait entendu le tireur crier « Allahu Akbar » – « Dieu est grand » en arabe – avant que les coups de feu ne soient tirés.

Une autre vidéo, qui aurait été de l’incident – ​​qui n’a pas été vérifiée par Sky News – semblait montrer le tireur vêtu d’une veste orange fluo et d’un casque blanc poursuivant un homme dans un bâtiment avant de lui tirer dessus.

Outre les deux Suédois qui ont été tués, un chauffeur de taxi local a été blessé, mais sa vie n’est pas en danger.

Peu de temps après la fusillade, un homme prétendant être le tireur est apparu sur les réseaux sociaux dans une vidéo dans laquelle il affirmait être membre du groupe terroriste État islamique (EI) et « combattant pour Allah ».

Il a également affirmé avoir perpétré cette attaque en guise de « vengeance au nom des musulmans ».

Une carte montrant le lieu de la fusillade et le Stade Roi Baudouin à Bruxelles





Un suspect abattu après une chasse à l’homme

Les autorités belges ont porté l’alerte terroriste à son plus haut niveau dans la capitale alors qu’elles recherchaient le tireur, qui était en fuite lundi soir.

La présence policière a été accrue, en particulier auprès des citoyens et des institutions suédoises, et la police a averti le public d’être extrêmement vigilant et d’éviter tout déplacement inutile.

L’homme soupçonné de l’attaque a été abattu mardi matin dans un café à Bruxelles, a indiqué la ministre belge de l’Intérieur, Annelis Verlinden.

Le fusil automatique trouvé à proximité de la personne abattue était la même arme que celle utilisée lors de l’attaque meurtrière de lundi, a déclaré le ministre à la chaîne belge VRT TV.

La police au travail sur les lieux de la fusillade





Immédiatement après la fusillade, une certaine confusion régnait quant à savoir si l’homme qui avait été abattu était le suspect, les procureurs ayant déclaré qu’ils attendaient une confirmation.

Mais le bourgmestre de Bruxelles a déclaré à BFMTV qu' »il semblerait que le suspect ait été neutralisé ».

Le maire Philippe Close a déclaré ne pas connaître l’état de santé du suspect, mais a ajouté que la police avait dû « recourir à la force » pour l’arrêter.

Selon le bourgmestre, l’arrestation a eu lieu à Schaerbeek, au nord-est de la ville.

Le média belge RBTF a rapporté plus tard que le suspect était décédé.

« La police a mené une opération ce matin dans le quartier de la Cage aux Ours à Schaerbeek. Un homme a été neutralisé par la police et une arme a été retrouvée sur lui.

« Après identification, les autorités ont pu confirmer qu’il s’agissait bien d’Abdesalem L., l’auteur de l’attentat de lundi soir à Bruxelles.

« A 09h30 [local time]il a été annoncé que le suspect était décédé. »

0:32

Quelques instants avant la fusillade mortelle de Bruxelles



Qui était l’agresseur présumé ?

L’agresseur a été décrit comme étant un Tunisien de 45 ans.

Il a été nommé par les médias belges sous le nom d’Abdesalem L.

Selon Vincent Van Quickenborne, ministre belge de la Justice, le suspect s’est vu refuser l’asile en 2019.

Il était connu de la police et était soupçonné d’être impliqué dans un trafic d’êtres humains, de vivre illégalement en Belgique et de constituer un risque pour la sécurité de l’État.

Des informations fournies aux autorités belges par un gouvernement étranger non identifié suggèrent que l’homme avait été radicalisé et avait l’intention de se rendre à l’étranger pour participer à une guerre sainte.

Mais les autorités belges n’ont pas pu l’établir, c’est pourquoi il n’a jamais été répertorié comme dangereux.

L’homme était également soupçonné d’avoir menacé une personne dans un centre pour demandeurs d’asile et une audience sur cet incident devait avoir lieu mardi, a indiqué Van Quickenborne.

La secrétaire d’État belge à l’asile, Nicole de Moor, a déclaré que l’homme avait disparu après que sa demande d’asile ait été refusée et que les autorités n’ont pas pu le localiser pour organiser son expulsion.

Y a-t-il un lien avec la guerre Israël-Hamas ?

Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral, a déclaré à la presse : « A l’heure actuelle, aucun élément n’indique un lien possible avec la situation israélo-palestinienne ».