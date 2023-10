Tir à Baltimore : plusieurs victimes ont été abattues à l’université d’État de Morgan, selon la police

Au moins quatre personnes ont été blessées, dont aucune dans un état critique, lors d’une fusillade survenue mardi à l’université Morgan State à Baltimore, selon les autorités.

La police de Baltimore a initialement déclaré que les policiers se trouvaient sur les lieux d’une « situation de tireur actif ». La police a maintenu le campus fermé pendant des heures, demandant aux gens de s’abriter sur place et d’éviter la zone. L’adresse donnée pour la fusillade semblait correspondre à un immeuble résidentiel situé dans le même pâté de maisons qu’un poste de police municipal.

Environ trois heures plus tard, la police a déclaré qu’il ne s’agissait plus d’une situation de tireur actif et a indiqué que davantage de détails étaient attendus lors d’un point de presse.

Le porte-parole de la police, Vernon Davis, a déclaré au Baltimore Banner qu’au moins quatre personnes avaient été abattues. La porte-parole de la police, Amanda Krotki, a déclaré que leurs blessures ne mettaient pas leur vie en danger.

Ryan Dorsey, conseiller municipal, a déclaré sur X qu’« on pense que trois tireurs ont tiré sur la foule ». Aucune arrestation n’a été annoncée.

Sur les lieux mardi soir, des policiers bloquaient l’entrée sud du campus, près des dortoirs, tandis qu’un hélicoptère de la police survolait les lieux.

La fusillade s’est produite au cours d’une semaine d’activités précédant le match de rentrée de l’école samedi. Le couronnement de Monsieur et Miss Morgan State était prévu mardi soir au Murphy Fine Arts Center, l’un des endroits que l’école a exhorté les gens à éviter.

Glenmore Blackwood est venu sur le campus après avoir entendu son fils, un senior, qui lui a dit que la fusillade s’était produite juste au moment où les festivités du couronnement touchaient à leur fin.

Blackwood a déclaré que son fils se réfugiait sur place dans l’auditorium du centre artistique. Il a chanté lors de la cérémonie et prévoyait d’organiser un service de prière par la suite.

« C’est mon fils. Il va s’assurer que je sais qu’il va bien », a déclaré Blackwood. «C’est juste triste. Ils faisaient une bonne chose – un événement pour promouvoir la positivité – et toute cette négativité se produit.

Ish Sargent, 20 ans, qui habite à proximité, a déclaré qu’elle et ses amis étaient sortis lorsqu’ils ont entendu l’hélicoptère. Ils n’ont pas entendu de coups de feu. Sargent a déclaré qu’elle ne s’inquiète généralement pas de la violence armée dans la région.

« Mais dans une école, c’est fou », dit-elle. « Les gens viennent ici pour tirer. »

L’université, qui compte environ 9 000 étudiants, a été fondée en 1867 sous le nom d’Institut biblique du centenaire, avec pour mission initiale de former des hommes au ministère, selon son site Internet. Il a déménagé sur son site actuel au nord-est de Baltimore en 1917 et a été racheté par l’État du Maryland en 1939 dans le but d’offrir davantage d’opportunités aux citoyens noirs.