Tipster : le OnePlus Open arrive le mois prochain

Les premières rumeurs sur le OnePlus Open suggéraient une annonce fin août. Puis est arrivée la mauvaise nouvelle : des problèmes avec le fournisseur d’écran choisi (BOE) ont entraîné des retards (et un passage aux panneaux Samsung). Nous attendons depuis longtemps le tout premier pliable de OnePlus et nous devrons peut-être attendre encore. Tous ces rapports proviennent de Max Jambor, qui prend vraiment le pouls de OnePlus.

Le pronostiqueur partage désormais une nouvelle date pour le dévoilement de l’Open – le 19 octobre. C’est dans un mois et près de deux mois après l’objectif initial (mais jamais officiellement confirmé). Et c’est un peu plus tard que l’objectif révisé (encore non officiel) de fin septembre/début octobre.

Les dirigeants de OnePlus ont assisté à l’événement TechCrunch Disrupt 2023 et ont confirmé que le premier pliable de l’entreprise serait lancé « bientôt ». Plus à ce sujet ici. Aucune date concrète n’a été donnée, aucun détail de spécifications non plus, mais nous devrions bientôt commencer à voir des choses sur OnePlus.com et sur le forum et les réseaux sociaux de l’entreprise.









Rendus non officiels du OnePlus Open (crédit image)

Le matériel du OnePlus Open sera basé sur l’Oppo Find N3 et ces deux-là se partageront probablement la carte du monde – l’Open devient mondial, le Find N3 reste en Chine (comme le Find N2). Nous n’avons rien entendu de concret sur le moment où Oppo présentera le Find N3, mais cela devrait avoir lieu au même moment ou à peu près en même temps que l’Open.

Avec la portée mondiale de OnePlus, y compris des marchés clés comme l’Inde et surtout les États-Unis, la concurrence va s’intensifier. Le seul rival pliable de Samsung aux États-Unis est Motorola et seul le Galaxy Z Flip est mis au défi – les pliables horizontaux sont très rares sur le marché mondial.

Pour les spécifications du OnePlus Open/Oppo Find N3, consultez cet article, qui contient quelques détails de Station de discussion numérique. Les chiffres clés sont un écran intérieur de 7,82 pouces et un écran extérieur de 6,31 pouces (ce dernier avec un rapport hauteur/largeur standard de 20:9).

