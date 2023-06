Tipster dit qu’Apple cessera de vendre le MacBook Air M1 après la WWDC23 aujourd’hui

À moins d’une heure du lancement d’Apple WWDC23, un pronostiqueur a affirmé que le MacBook Air 2020 M1 serait retiré de la vente après l’événement d’aujourd’hui, le fabricant d’iPhone selon la rumeur ne vendant que le modèle 2022 M2 13,6 pouces et le nouveau Version 15 pouces, qui devrait être dévoilée dans le cadre de l’événement spécial d’aujourd’hui.

La rumeur provient d’une source jusqu’alors inconnue de The Apple Post, nous ne sommes donc pas en mesure de dire à quel point les connaissances du pronostiqueur sont fiables, cependant, avec un nouveau modèle de 15 pouces selon la rumeur, qui verrait la gamme M2 MacBook Air composée de deux modèles, il serait logique qu’Apple abandonne le modèle 2020 M1 pour simplifier sa gamme.

La conception du nouveau MacBook Air 15 pouces ne devrait pas changer radicalement par rapport au modèle actuel de 13,6 pouces annoncé par Apple l’année dernière, avec un écran Liquid Retina, une caméra HD 1080p, une charge MagSafe et plus encore dans quatre nouvelles finitions – minuit, starlight, argent et gris sidéral.

Apple lancera la WWDC23 à 10 heures, heure du Pacifique.