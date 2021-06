Tips marque le succès de la chanson recréée du duo Nadeem-Shravan – Ek Bewafa | Nouvelles des gens

Siddharth Gupta et Krystal D’Souza mettant en vedette la chanson Ek Bewafa ont créé une fureur parmi les masses depuis sa sortie. Mais savez-vous où se trouvent les origines de la chanson ? Il s’agit d’un remake d’une chanson hindi classique Ek Dilruba Hai par le duo musical emblématique Nadeem Saifi et feu Shravan Rathod qui a lui-même plus de 210 millions de vues à ce jour.

Ce n’est pas la première fois que quelqu’un recrée la chanson populaire de Nadeem Saifi, les mélodies de Qayamat, Saajan ont également été recréées plus tôt. ‘Dheere Dheere’, ‘Dekha Hai Pehli Baar’, ‘Aksar Is Duniya Main’, ‘Tere Ishq Main Nachenge’, ‘Dil Laga Liya’, ‘Mubarak Ho’, ‘Hum Yaar Hai Tumhare’, ‘Main Agar Samne’, ‘Hue Bechain’, ‘Aakhon Mein Aason’ s’ajoute à la liste de cette musique étonnante qui est recréée et aimée par les gens.

Nadeem Saifi est un compositeur de musique bien établi de l’industrie indienne du divertissement qui, avec son partenaire Shravan, a donné certaines des compositions musicales classiques qui ont répandu la magie de la musique indienne à travers le monde. La composition de ce célèbre musicien est encore appréciée par de nombreuses personnes. En raison de l’immense popularité de ses chansons, le chanteur et les musiciens new age recréent ses mélodies du passé.

En plus de cela, il y a des moments où la musique emblématique de Nadeem Saifi est jouée lors d’événements et de fêtes et les gens sont toujours accrochés à ces chartbusters à feuilles persistantes.

Nadeem Saifi est l’un des dirigeants de l’industrie de la musique depuis les années 90, lorsqu’il a commencé à livrer des chansons mémorables comme « Dulhe Ka Sehra » et « Tumhe Apna Banane Ki ». Le talent et l’amour de Nadeem pour la musique ont fait de lui le rôle de certains des classiques de Bollywood comme ‘Saajan’, ‘Dilwale’, ‘Raja Hindustani’, ‘Qayamat’, ‘Deewana’, ‘Dhadkan’, ‘Gumnaan’ ‘Rang’, ‘Phool Aur Kaanta’ et bien d’autres.

En plus de cela, Nadeem a donné quelques grands succès musicaux qui ont non seulement fait des ravages en Inde mais dans d’autres pays comme ‘Dilbar’ qui a dominé le palmarès Billboard au numéro 3 aux États-Unis.

Même aujourd’hui, les chansons légendaires des musiciens sont appréciées par les personnes de tous âges. Une célèbre émission de télé-réalité comme Indian Idol, The Voice a dédié certains de ses épisodes au duo légendaire.

Des années 90 à aujourd’hui, Nadeem Saifi est le nom qui est le modèle pour de nombreux musiciens et chanteurs en herbe. Le musicien dynamique a réussi à hypnotiser le monde entier dans sa magie de la musique.

