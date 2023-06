TipRanks révèle les 10 meilleurs analystes du secteur des services publics de Wall Street

Alberto Gandolfi prend la sixième position. L’analyste affiche un taux de réussite de 64 %. La principale recommandation de Gandolfi était pour Orsted (OTCMKTS : DNNGY), une société danoise qui développe et exploite des parcs éoliens et solaires offshore et terrestres, des installations de stockage d’énergie et des installations d’hydrogène renouvelable et de carburants verts. Grâce à l’appel d’achat sur l’action Orsted, l’analyste a généré un rendement de 88,1 % du 23 mars 2020 au 23 mars 2021.