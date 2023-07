TipRanks révèle les 10 meilleurs analystes des matériaux de base de Wall Street

TipRanks a utilisé son Centre d’experts outil pour identifier les analystes avec les taux de réussite les plus élevés. Ce faisant, il a analysé toutes les recommandations des analystes du secteur des matériaux de base au cours des 10 dernières années. Ensuite, les algorithmes de TipRanks ont calculé la signification statistique de chaque note, le taux de réussite global des analystes et le rendement moyen.

TipRanks a reconnu les 10 meilleurs analystes du secteur des matériaux de base qui ont fourni des rendements remarquables et dont les recommandations ont surpassé leurs pairs.

Le secteur des matériaux de base suit de près les tendances économiques. Étant donné que les facteurs macroéconomiques fondamentaux jouent un rôle crucial dans la conduite du groupe, il faut être attentif pour identifier les meilleures opportunités d’investissement parmi les nombreuses valeurs chimiques, sidérurgiques, minières et autres qui composent le secteur.

L’image ci-dessous montre les analystes les plus performants de Wall Street dans le secteur des matériaux de base.

Dan Payne est en tête de liste. Payne a un taux de réussite global de 64 %. Sa meilleure note était sur Énergie Birchcliff ( EST :BIR ), une société intermédiaire de pétrole et de gaz naturel. Son appel d’achat sur les actions BIR du 6 octobre 2020 au 6 octobre 2021 a généré un rendement de 373 %.

Leo Mariani est deuxième sur la liste, avec un taux de réussite de 62 %. La principale recommandation de Mariani était Ressources permiennes ( NYSE : RP ), une société pétrolière et gazière. L’analyste a généré un énorme profit de 800% grâce à sa recommandation d’achat sur les actions PR du 20 octobre 2020 au 20 octobre 2021.

L’analyste de Raymond James, John Freeman, se classe n ° 3 sur la liste. Freeman a un taux de réussite de 56 %. Sa meilleure recommandation était sur Énergie vitale ( NYSE : VTLE ), un explorateur de pétrole et de gaz dans le bassin permien. L’analyste a généré un rendement de 738 % grâce à une recommandation d’achat sur l’action du 23 octobre 2020 au 23 octobre 2021.

Poe Fratt décroche la quatrième place sur la liste. L’analyste a un taux de réussite global de 54 %. La meilleure recommandation de Fratt était sur Gévo ( NASDAQ : GEVO ), une entreprise spécialisée dans les produits chimiques renouvelables et les biocarburants avancés. Sur la base de sa recommandation d’achat, l’analyste a généré un bénéfice de 800 % du 11 août 2020 au 11 août 2021.

L’analyste Elvira Scotto, qui occupe la cinquième place, a un taux de réussite de 64 %. La meilleure recommandation de Scotto était Crestwood Equity Partners ( NYSE : CEQP ), un propriétaire d’actifs intermédiaires qui collecte, traite, stocke et transporte du gaz naturel, des liquides de gaz naturel et du pétrole brut. Sur la base de ce choix, l’analyste a réalisé un bénéfice de 437% du 16 mars 2020 au 16 mars 2021.

L’analyste de RBC Capital, Scott Hanold, est septième sur cette liste, avec un taux de réussite de 58 %. Le meilleur call de l’analyste a été un achat sur les actions de Ressources Matador (NYSE : MTDR), et explorateur et producteur de pétrole et de gaz. La recommandation a généré un rendement de 389 % du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2021.