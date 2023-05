TipRanks nomme les 10 meilleurs analystes de la santé de la dernière décennie

Le secteur des soins de santé a connu une évolution rapide au cours de la dernière décennie avec l’essor des services numériques, offrant une gamme d’opportunités d’investissement.

TipRanks a reconnu les 10 meilleurs analystes de Wall Street dans l’espace pour identifier les meilleures opportunités d’investissement. Ces analystes ont surpassé leurs pairs avec leur sélection de titres et ont généré des rendements remarquables grâce à leurs recommandations.

TipRanks a tiré parti de son Centre d’experts outil pour reconnaître ceux qui ont un taux de réussite élevé. Nous avons également analysé chaque recommandation d’action faite par les analystes du secteur de la santé au cours de la dernière décennie.

Le classement montre la capacité des analystes à fournir des rendements à partir de leurs recommandations. Les algorithmes de TipRanks ont calculé la signification statistique de chaque note, le rendement moyen et le taux de réussite global des analystes. De plus, chaque notation a été mesurée sur un an.