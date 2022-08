Tiona Nekkia McClodden ne s’enfuit pas

PHILADELPHIE — L’artiste Tiona Nekkia McClodden frapper le champ de tir un lundi étouffant de juillet. L’air était collant à l’intérieur de l’établissement, mais sa routine ne serait pas démentie. Elle tire chaque semaine et évite les week-ends, lorsque le champ de tir est bondé et bruyant avec des hommes qui tirent avec des fusils d’assaut, invitant à une surcharge sensorielle.

Cela pourrait être une activité familière pour certains Américains. Moins pour un artiste. Mais McClodden, 41 ans, un vedette de la Biennale de Whitney 2019 qui a trois grandes présentations de travail maintenant à New York – à 52 marcheur, le cabanonet le musée d’art moderne – n’a pas acheté d’armes à feu et obtenu son permis de portage il y a deux ans avec l’art à l’esprit. Du moins au début.

Elle l’a fait – comme beaucoup d’autres Philadelphiens noirs, se souvient-elle – après que la pandémie a vidé les rues, puis les manifestations et contre-manifestations de George Floyd les ont remplies d’intrus et d’un sentiment de violence tourbillonnante. La sécurité et l’autodéfense étaient ses préoccupations.