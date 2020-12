Un zoo du Royaume-Uni a accueilli deux petits singes jumeaux de la taille d’une balle de ping-pong. Les bébés marmousets pygmées de l’Est sont arrivés au zoo de Chester au Royaume-Uni et mesurent seulement cinq pouces de long et pèsent 10 grammes, étant l’une des plus petites espèces de singes au monde.

En raison de leur taille incroyablement petite, les gardiens de zoo disent qu’il faudra un certain temps avant que leur sexe ne soit connu. Cependant, leurs parents Zoe, 3 ans, et Baldrick, 4 ans, ont déjà assumé des responsabilités parentales.

Selon L’indépendantL’infirmière primate Holly Webb dit que c’est formidable de voir de nouveaux ajouts à la famille des marmousets et qu’il est presque incroyable de voir à quel point les bébés sont petits à leur naissance. Ils ne sont pas plus gros qu’une balle de ping-pong. Leur mère Zoe et leur père Baldrick sont immédiatement passés à la parentalité.

Webb a déclaré que Zoe prend soin de la façon dont les mères le font et que le père Baldrick, contrairement aux autres primates, est fortement impliqué dans l’éducation des bébés. Baldrick avait réalisé que Zoe était prête à accoucher et avait même récupéré un peu pour avoir un peu plus d’énergie pour s’occuper des jumeaux. Baldrick est très attaché à la parentalité lorsque les gardiens de zoo l’ont vu porter les bébés sur son dos alors qu’ils n’avaient qu’un jour.

Le personnel du zoo de Chester a déclaré à l’agence de presse que les bébés étaient déjà très curieux et conscients de leur environnement. Même eux ont hâte de les voir devenir leurs propres petites personnalités.

L’espèce ouistiti est originaire de la forêt amazonienne d’Amérique du Sud dans l’ouest du Brésil, le sud-est de la Colombie, l’est de l’Équateur et l’est du Pérou. Leurs habitats sont menacés et sont souvent exposés à la chasse ou au piégeage pour le commerce illégal d’animaux de compagnie. Conservateur adjoint des mammifères au zoo, Dr. Nick Davis a déclaré que malgré leur petite taille, les marmousets pygmées font beaucoup de bruits forts, surtout lorsqu’ils appellent pour attirer un partenaire ou avertir les autres du danger. Leur petite taille ne devrait pas vous induire en erreur car leurs sifflements et leurs cris peuvent être entendus partout dans la forêt tropicale.

Dr. Davis a déclaré que leur habitat continuant de disparaître, cela pourrait malheureusement être à leur désavantage car un manque de couverture les expose encore plus aux chasseurs et aux trappeurs illégaux. Cependant, avec l’aide d’équipes de conservation travaillant à restaurer leurs forêts et à créer des zones sûres, les choses peuvent s’améliorer. Les nouveaux arrivants au zoo les aident à souligner davantage ce qui doit être fait pour empêcher leur extinction.