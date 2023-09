Tiny Toons Looniversity Showrunner sur l’animation et l’ADN des Toons

Le Steven Spielberg- présenté Minuscules Toons Looniversity fait ressortir l’emblématique WB Animation familière mélangeant il avec la touche Amblin du cinéaste et comédie de dessin animé moderne et scandaleuse.

Le série, maintenant en streaming sur Maxest un envoi amusant de le sketch basé sur original ‘ 90 s Petites aventures de dessins animés ça fait du bien à son prémisse pour suivre les jeunes Looney Tunes sur leur Acme Parcours universitaire. Babs (Ashleigh Crystal Hairston), Buster (Eric Bauza), Sweetie (Tessa Netting) et Plucky et Hamton (tous deux exprimés par David Errigo Jr.) apprennent des grands tout en naviguant dans les amitiés et le chaos. des aventures remplies mais sans jamais perdre cette sensation d’animation classique .

Le co-showrunner Nate Cash a partagé avec io9, « W Quand je creusais, j’allais [through] vraiment vieux Looney Tunes, comme les dessins animés originaux de Porky Pig en noir et blanc, [I realized they] étaient si [much] comme Ub Iwerks’ style, comme le dessin animé Fleischer Popeye. Oui ous pouvez le voir dans l’un des meilleurs épisodes de cette saison, « Hôpital général HOG. » Il explore ce qui se passe lorsque certains membres du gang perdent leur immunité ADN Toon qui les aide à rebondir après des cascades dangereuses – grâce à un certain Wile E. Coyote, qui ne peut pas ignorer son besoin de capturer le Road Runner, qui empoisonne l’approvisionnement en eau avec un poison qui rend les personnages vulnérables. On dirait vraiment une purée- de l’animation des débuts, le ‘ 90 s ( avec du Roger Rabbit jeté dans) , et les drôles de culture Internet.

Cash a poursuivi: « C’était excitant pour moi non seulement en revenant à l’ère du dessin animé Wile E. Coyote, mais en remontant encore plus loin, là où c’était extra rétro, rebondissant et amusant, c’est ce que nous avons en quelque sorte fait avec le style d’animation de la série.

Les gros plans extrêmes ont vraiment fonctionné pour moi, avec leur des expressions bombées qui parlent aux personnages angoisses intérieures. Mentionnant comment des clichés comme celui-là font rapidement partie de l’air du temps de la culture mème, de Looney Tunes à Bob l’éponge, nous avons discuté du jus qui puise dans l’énergie intemporelle de l’identité que les dessins animés activent chez les fans. «Bob l’éponge est un autre bon exemple de quelque chose qui rappelle le vieux dessin animé classique. Quand il est sorti, il n’y avait pas grand-chose dessin animé des dessins animés qui s’accrochent vraiment à cela, « , a déclaré Cash. « Mais je pense qu’il suffit d’être inventif et de ramener le surréalisme aux dessins animés, comme de revenir aux vieux dessins animés en noir et blanc comme Félix le chat [with] des choses qui se sont produites ou qui ne peuvent pas arriver dans le monde réel, d’une manière amusante, naturelle et imaginatif d’une manière qui n’est pas forcée.

En particulier, tout cela est réuni au « General HOGspital, » avec les toons perdant leur immunité. Ça fait t leur monde tombe dans le genre de chaos vu dans les dessins animés de la vieille école lorsqu’ils se rencontraient un juge Doom-esque Wile E. Coyote. Il’ C’est choquant et hilarant de voir les personnages en réel danger ; nous voyons Hamton se montre à la hauteur avec l’aide de Witch Hazel (exprimé par la dynamo Candi Milo), donnant deux favoris sous-estimés des moments pour briller. C Ash accepta, notant : « C’était un épisode super amusant . Et juste pour revenir sur les prémisses de la série, qu’ils apprennent à être des toons, [and] en quelque sorte, enlevez-leur cette frénésie et entrez dans la vie- situations menaçantes. La version de David de Ham C’est si doux et génial, et ayant [co-showrunner] La version d’Erin de Ham où il se trouve, il a peut-être le trac et est plus réservé et veut devenir médecin, c’était un domaine tellement intéressant à explorer.

