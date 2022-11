Tiny Tim Charity Breakfast revient à Kelowna

Les vacances approchent à grands pas et avec le retour à la normale de la vie grâce à la pandémie, les collectes de fonds caritatives battent leur plein.

Ce mercredi 30 novembre, le Coast Capri Hotel organisera son petit-déjeuner annuel Tiny Tim Charity à partir de 6h30.

Tout le monde est invité à passer à l’hôtel jusqu’à 10 heures avec un nouveau jouet déballé ou un don en espèces et, en échange, profitez d’un petit-déjeuner buffet chaud gratuit et de divertissements locaux.

L’hôtel s’attend à collecter plus de 1 200 jouets en plus de milliers de dollars pour aider les familles dans le besoin en cette saison des fêtes.

Au cours des deux dernières années, les restrictions pandémiques ont amené l’hôtel à annuler la partie petit-déjeuner de l’événement, mais cette année, le petit-déjeuner buffet sera de retour, a déclaré le directeur général de l’hôtel, Dale Sivucha.

« Nous sommes ravis de nous associer à l’Armée du Salut pour la 22e fois. Cette année, plus que jamais, nous sollicitons le soutien de notre communauté pour apporter un peu de soleil aux familles locales dans le besoin », a-t-il déclaré.

Pour toute personne qui ne peut pas assister à l’événement mais qui souhaite quand même faire un don, l’hôtel acceptera les dons de jouets jusqu’au 7 décembre.

Les personnes ayant des questions sur l’événement peuvent appeler directement l’hôtel au 250-860-6060.

