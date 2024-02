Tinubu s’en prend au Nigeria à Paris et rend la propriété de l’OPL 245 à Shell-Eni après avoir accaparé des actifs onshore lucratifs à Oando, son neveu Wale.

Le président Bola Tinubu a restitué la propriété de l’OPL 245 aux majors pétrolières européennes Eni et Shell, a appris Peoples Gazette cette semaine, assurant pratiquement la fin d’une enquête de corruption qui dure depuis des années sur ce champ pétrolier en eaux profondes, massif mais très controversé.

Mais le président a accepté l’accord en grande partie pour accroître ses propres richesses, alors qu’il était censé en maximiser les bénéfices pour le peuple nigérian, selon deux responsables proches du dossier. Il y a quelques mois, en prévision de l’accord finalisé à Londres et à Paris la semaine dernière, Eni avait transféré ses actifs onshore à Oando, dirigé par le neveu du président Wale Tinubu.

La Gazette a appris qu’il existait un accord négocié par l’allié controversé de M. Tinubu, Gilbert Chagoury, qui avait aidé Oando à acquérir la Nigerian Agip Oil Company Ltd et d’autres actifs nigérians d’Eni vers la fin de 2023. Le président a également retiré toutes les poursuites existantes contre Shell et Eni. tribunaux internationaux et a permis aux deux sociétés de reprendre le contrôle de l’OPL 245 sur la base de l’ancien contrat sous Goodluck Jonathan et sans nouvelles cotisations au Nigeria.

Gilbert Chagoury (Crédit : gilbertchagoury.com)

Suite à ce transfert, intervenu en septembre 2023, Oando a rapidement doublé ses réserves de pétrole pour atteindre près d’un milliard de barils, a indiqué la société. Eni et Oando n’ont pas divulgué le montant impliqué, affirmant qu’il était « sensible au prix ». Le banquier d’investissement américain Jefferies Group a toutefois déclaré que l’accord s’élèverait à environ 500 millions de dollars.

La vente semble avoir permis à Oando, jusqu’alors en difficulté, de remporter son plus gros salaire jamais enregistré au cours des six premiers mois de l’oncle de son PDG, soupçonné de détenir un intérêt secret dans l’entreprise, en tant que président du Nigeria.

Une fois revendeur

L’accord a été conclu la semaine dernière après que les responsables nigérians ont quitté Abuja le 23 janvier pour Londres, où un « nouvel accord de résolution » a été conclu avec les représentants des deux sociétés pétrolières. Parmi les personnes entendues par The Gazette, figuraient le ministre du Pétrole Heineken Lokpobiri, le chef du régulateur nigérian en amont NUPRC Gbenga Komolafe, le procureur général Lateef Fagbemi et le chef anti-corruption Ola Olukoyede.

Heineken Lokpobiri et Lateef Fagbemi

Après avoir signé l’accord à Londres, les responsables sont partis pour Paris pour rencontrer le président avec les détails, a appris The Gazette. M. Lokpobiri a exercé une pression énorme sur l’équipe nigériane pour garantir que l’accord soit conclu, a indiqué une source.

« Il n’arrêtait pas de dire que le président était intéressé par l’accord », a déclaré un responsable. “Nous avons découvert plus tard que cet accord était la principale raison pour laquelle le président s’était rendu à Paris.”

Un responsable bouillonnant craignait que l’accord puisse se retourner contre lui et engager le Nigeria dans une nouvelle série de controverses internationales sur la corruption. Déjà, la compagnie pétrolière nationale NNPC, récemment restructurée, s’était distancée de l’accord, affirmant qu’elle n’avait jamais été consultée par Eni, bien qu’elle détienne des intérêts dans l’entreprise en tant que coentreprise.

Dans une lettre adressée à Eni le 4 septembre, la NNPC a dénoncé la vente d’Oando comme une violation majeure et a menacé d’explorer des options permettant d’annuler cette décision et de demander des comptes au groupe italien.

QG de la NNPC (Crédit : NNPC)

Mais Eni a immédiatement riposté, affirmant qu’elle n’avait aucune obligation d’informer son homologue nigérian avant de céder ces actifs.

“NNPC dispose d’un droit de préemption sur les actions de la JV, mais Eni n’a aucune obligation contractuelle d’informer au préalable NNPC de la transaction, notamment parce que l’information était sensible au prix pour l’acheteur potentiel”, a déclaré la société.

La Gazette a appris que la NNPC avait depuis fait marche arrière après avoir appris l’implication du président dans le contrat. Un porte-parole de l’entreprise n’a pas répondu à un appel sollicitant des commentaires.

L’accord semble suggérer que M. Tinubu n’est pas prêt à abandonner sa réputation de ploutocrate légendaire du Nigeria, a déclaré cette semaine un autre responsable.

« Nous pensions qu’il voudrait utiliser la fonction de président pour se réhabiliter », a déclaré mardi soir un haut responsable de l’administration à The Gazette sous anonymat. “Mais il semble qu’il passe chaque jour à essayer de valider ses pires penchants en tant qu’escroc pur et dur.”

Avant son élection en février 2023, M. Tinubu faisait l’objet d’un document judiciaire américain largement médiatisé qui détaillait son implication dans des activités liées aux stupéfiants entre les années 1980 et 1990. Il avait également été précédemment dénoncé par The Gazette pour avoir utilisé ses entreprises pour piller le trésor de Lagos à hauteur de milliards de dollars.

Quelques mois après son élection, il a été découvert que le président s’était frayé un chemin jusqu’au pouvoir en utilisant des dossiers académiques falsifiés, en violation de la Constitution nigériane. La Cour suprême a éludé l’affaire pour le maintenir au pouvoir. C’était la deuxième fois que l’actuel dirigeant nigérian échappait à toute responsabilité pour faux, survenant plus d’une décennie après qu’un procureur fédéral ait inculpé puis retiré une affaire pénale contre lui pour une série de soumissions frauduleuses au bureau électoral de la CENI lorsqu’il a brigué avec succès le poste de Gouverneur de Lagos.

Bola Tinubu et certificat CSU

M. Tinubu a pris des premières mesures qui ont convaincu une partie du pays de sa volonté de lutter contre la corruption. Il a récemment suspendu de manière proactive un ministre accusé de mauvaise gestion et interrogé un autre ministre soupçonné d’être lié au même scandale.

Cette semaine, le président a également demandé à la NNPC de diriger ses revenus vers la banque centrale, ce qui lui a valu les éloges de nombreux experts en finances publiques, notamment d’éminents membres de l’opposition politique comme Kingsley Moghalu.

Mais braquer les projecteurs sur sa gestion de la propriété de l’OPL-245 pourrait potentiellement rappeler aux Nigérians le passé peu recommandable du président et le maintenir sous étroite surveillance, a déclaré l’un de ses collaborateurs.

Le porte-parole présidentiel, Bayo Onanuga, ne s’exprimera pas sur l’accord conclu mardi soir, suggérant plutôt que seules la NNPC et le NUPRC peuvent clarifier les questions entourant l’accord. Shell, Eni et Oando n’ont fait aucun commentaire entre lundi et mardi.

Leçons abandonnées

Le permis de prospection pétrolière 245 dans les eaux profondes du Nigeria suscite la controverse depuis le 29 avril 1998, date à laquelle il a été attribué pour la première fois par Sani Abacha à Malabu Oil & Gas Ltd, une entreprise obscure liée à l’ancien détenu Dan Etete, qui était à l’époque en tant que ministre du Pétrole du Nigeria. Eni estime que le champ pourrait facilement produire une capacité de réserve de 560 millions de barils, les experts affirmant que la réserve réelle du bloc variait entre six et neuf milliards de barils.

Un rapport de 2018 de HEDA et Global Witness a révélé que le Nigéria pourrait gagner environ 6 milliards de dollars grâce à l’exploitation minière à long terme de ce champ situé à environ 150 kilomètres au sud du Nigéria, dans les eaux territoriales du pays, dans le golfe de Guinée.

Plateforme pétrolière en eau profonde (Crédit : Nola.com)

En mars 2001, Malabu a transféré 40 pour cent de sa participation à Shell pour 18 millions de dollars. Mais quelques mois plus tard, en juillet, le président Olusegun Obasanjo a brusquement retiré la propriété du champ à Shell et en a cédé la propriété exclusive à la société d’État NNPC.

En 2002, la NNPC a de nouveau transféré la pleine propriété du bloc à Shell moyennant un bonus de signature de 210 millions de dollars, qui a été bloqué sous séquestre jusqu’à ce que tous les différends aient été résolus avec le gouvernement, Malabu et d’autres parties. En 2011, Shell s’est associée à Eni pour payer les 210 millions de dollars, affirmant qu’il s’agissait du montant le plus important jamais reçu par le Nigeria pour une licence de prospection à ce jour.

Le paiement de 2011 est devenu plus tard l’un des plus grands scandales de l’administration Jonathan et, de toute évidence, le plus grand embarras que le Nigeria ait subi à l’étranger dans sa gestion des transactions pétrolières. Surnommé scandale pétrolier de Malabu, il a révélé comment plusieurs responsables nigérians, dont l’ancien procureur général Bello Adoke, étaient de connivence avec M. Etete, un condamné pour blanchiment d’argent, pour utiliser le Nigeria comme intermédiaire dans cet accord trouble. Environ 1,1 milliard de dollars de Shell et d’Eni auraient été versés aux responsables nigérians impliqués par l’intermédiaire de JP Morgan.

Shell et Eni ont reconnu connaître les antécédents criminels de M. Etete, mais ont néanmoins nié l’avoir soudoyé, ainsi que d’autres responsables nigérians. Un tribunal italien de haut niveau a déclaré les deux sociétés non coupables de tout acte répréhensible dans le cadre de l’accord dans une décision de 2021. M. Adoke a également fermement nié tout acte répréhensible de sa part et de celui d’autres responsables nigérians nommés avec lui, mais un mandat d’arrêt du tribunal d’Abuja de 2019 contre M. Etete restait en suspens.

ENI, COQUILLE

Pourtant, un haut responsable a déclaré que le président s’était hâté de se retirer d’autres poursuites liées au champ OPL 245 qui avaient été intentées par l’administration précédente. Contrairement à M. Tinubu, le président Muhammadu Buhari a repoussé toute pression visant à résoudre les questions en dehors des tribunaux internationaux.

M. Tinubu « a rejeté toutes les leçons que le Nigeria aurait dû tirer du scandale pétrolier de Malabu », a déclaré le responsable sous anonymat pour éviter toute représailles. “Ses intérêts personnels ne doivent pas primer sur ceux du Nigeria.”

50-50

Alors que M. Tinubu a donné la priorité à ses intérêts commerciaux autour de l’accord, The Gazette a appris que le Nigeria bénéficierait d’un accord de partage des bénéfices après la transformation réussie de l’OPL 245 en un champ d’extraction, en grande partie grâce à un accord proposé à l’ancienne administration Buhari.

L’une de nos sources a déclaré que Shell et Eni seraient contraints de s’en tenir à une proposition antérieure faite au gouvernement de M. Buhari, mais qui a été suspendue jusqu’à ce qu’une résolution finale du problème soit trouvée.

M. Buhari faisait pression pour qu’une décision finale soit prise sur les responsabilités civiles de Shell et d’Eni respectivement à Londres et à Milan, avant d’accepter une offre de 50 pour cent de tous les revenus du champ, selon des sources. L’argument de M. Buhari était que les 1,1 milliard de dollars, y compris la prime de signature de 210 dollars reçus par l’administration Jonathan, que Shell et Eni ont payés pour obtenir la licence en 2011 étaient un arrangement futile…