Tinubu passe des nuits blanches, révèle le ministre clé et explique pourquoi

David Umahi, ministre des Travaux publics, a déclaré que le président Bola Ahmed Tinubu passait des nuits blanches à cause de l’état de la nation.

Le ministre a souligné que les infrastructures et l’économie étaient des questions clés sur lesquelles le président travaillait sans relâche.

Legit.ng rapporte qu’Umahi, qui se trouvait à Aba, dans l’État d’Abia, pour inspecter un projet, a exhorté les Nigérians à faire preuve d’ordre à tout moment.

FCT, Abuja – David Umahi, le ministre des Travaux publics, a déclaré que le président Bola Tinubu passait des nuits blanches sur la manière de résoudre la mauvaise économie « héritée ».

Comme rapporté par Journal d’avant-gardeUmahi l’a déclaré lors de son inspection d’un projet à Aba le samedi 27 janvier.

Umahi a déclaré qu’il n’était pas idéal que certaines personnes détruisent les infrastructures publiques dans la poursuite de leurs intérêts égoïstes alors que le président Tinubu passait des nuits blanches face aux défis du Nigeria.

Le ministre a déclaré :

“Pendant que M. le Président passe des nuits blanches à chercher comment résoudre les problèmes d’une très mauvaise économie héritée, les Nigérians devraient le soutenir et aussi subvenir à leurs propres besoins.”

Les attentes de Tinubu

Légitime.ng rapporte que les politiques protectionnistes et les interventions en devises sous le prédécesseur Muhammadu Buhari ont effrayé les investisseurs.

Tinubu a juré lors de sa prestation de serment le 29 mai 2023, pour développer l’économie d’au moins six pour cent par an, lever les obstacles à l’investissement et créer des emplois tout en unifiant le taux de change.

Plus d’un tiers de la population du pays est Actuellement sans emploi et les Nigérians s’attendent à ce que Tinubu, 71 ans, crée des emplois et rétablisse une économie en chute libre, conformément à ses promesses électorales.

Le président devra également faire face à une inflation élevée et à une production d’électricité épileptique qui dure depuis près de deux décennies.

Un assistant de Tinubu révèle que le président va limoger les ministres

Plus tôt, Légitime.ng a rapporté que Hadiza Bala-Usman, conseillère spéciale du président Tinubu pour la politique et la coordination et chef de l’unité centrale de mise en œuvre et de coordination, a déclaré que son directeur abandonnerait les membres du cabinet qui ne rempliraient pas leur mandat.

S’exprimant lors de l’ouverture de la retraite technique destinée aux responsables des ministères fédéraux sur la mise en œuvre des priorités présidentielles et des résultats ministériels à Uyo, dans l’État d’Akwa Ibom, Bala-Usman a déclaré que le président était sérieux dans sa promesse d’améliorer la vie des citoyens. tous.

