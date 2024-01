Tinubu brise le silence sur la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO et révèle une position forte

Légitime.ng la journaliste Esther Odili a plus de deux ans d’expérience dans la couverture des partis et mouvements politiques

Le gouvernement fédéral dirigé par le président Bola Ahmed Tinubu a réagi au retrait du Burkina Faso, du Mali et de la République du Niger de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Rappelons que les dirigeants militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso ont retiré leurs pays de la CEDEAO avec effet immédiat.

Les trois pays ont publié dimanche 28 janvier une déclaration commune affirmant que leurs intérêts économiques n’étaient pas garantis. Ils ont ajouté que l’organisation s’était éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et de l’esprit du panafricanisme.

Mais réagissant dans un communiqué lundi 29 janvier, le FG de Tinubu a exprimé sa profonde tristesse et a affirmé que le Nigeria restait ouvert à un engagement avec les trois pays, Chaînes de télévision signalé.

Le gouvernement fédéral, dans la déclaration d’État signée par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Francisca Omayuli, a ajouté que le Nigeria avait tendu la main à tous les pays du bloc régional pour résoudre les problèmes urgents au sein de la communauté. Direction rapport ajouté.

« Depuis un demi-siècle, la CEDEAO œuvre pour promouvoir la paix, la prospérité et la démocratie dans la région.

“Le Nigeria se tient aux côtés de la CEDEAO pour mettre l’accent sur une procédure régulière et un engagement commun à protéger et à renforcer les droits et le bien-être de tous les citoyens des États membres.”