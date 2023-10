Tinsley Mortimer serait fiancé à Robert Bovard – Hollywood Life

Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Tinsley Mortimer serait fiancé ! L’homme de 48 ans serait sur le point de se marier Robert Bovard le mois prochain, une source proche de Les vraies femmes au foyer de New York ancien élève a dit Page six le 16 octobre. L’initié a révélé que le mariage devrait avoir lieu à Palm Beach, en Floride, le 11 novembre, entre famille et amis.

Après la sortie de Tinsley en 2020 de la série télé-réalité à succès Bravo, elle a vécu une vie principalement loin des projecteurs. En raison de sa vie privée accrue, le tabloïd a rapporté qu’une grande partie de la vie personnelle de Robert restait inconnue. La source n’a pas révélé depuis combien de temps la belle blonde et son fiancé se fréquentent ni quand il l’a proposé. Cependant, Page six a affirmé que Tinsley avait reçu une somptueuse bague de fiançailles en émeraude.

La mondaine a apparemment confirmé ses fiançailles avec une vague publication via Instagram Stories ces dernières semaines, comme le rapporte le média. « Des vacances en famille avant le grand jour ! » elle a sous-titré une photo avec Robert et trois enfants. Tinsley a soigneusement caché les visages des enfants avec des émojis en forme de cœur. Page six a noté qu’il n’est pas clair si les enfants sur les instantanés sont ceux de Robert. Tinsley a également partagé une deuxième photo avec les enfants et l’a sous-titrée « Twin power », comme le rapporte Bravo télé.

Avant Robert, Tinsley était fiancé à Scott Kluth. Cependant, le couple a décidé de se séparer d’ici 2021. Tinsley et son ex ont eu leur premier rendez-vous à l’aveugle le RHONY et les fans de la série ont suivi leur romance intermittente de 2017 jusqu’à leur rupture définitive. Scott a même partagé une déclaration avec PERSONNES en mai 2021 à propos de leur séparation. « Après quatorze mois de fiançailles, Tinsley et moi avons mis fin à notre relation et nous vivons de manière indépendante depuis quelques mois », avait-il déclaré à l’époque. « Cela a été une décision incroyablement difficile, mais c’est celle qui, à mon avis, est la meilleure pour nous deux. Je me soucierai toujours de Tinsley et je lui souhaite sincèrement bonheur et succès dans tout ce qu’elle fera à l’avenir.

Son mariage avec Robert ne sera pas son premier, puisqu’elle était auparavant mariée à son « amour d’enfance » Robert Livingston « Topper » Mortimer de 2002 jusqu’à leur séparation en 2009. Au cours de ses années de célibat, Tinsley a été liée à de nombreux hommes de premier plan, notamment des membres de la famille royale allemande. Casimir Sayn-Wittgenstein-Sayn et acteur Constantin Maroulispar Bravo.

Au moment de sa sortie de la série, elle s’est rendue sur Instagram pour remercier les fans via Instagram. « Merci du fond du cœur à tous mes fans et amis qui m’ont soutenu et qui sont heureux de la fin de mon conte de fées. Sans #RHONY, je n’aurais jamais rencontré mon prince charmant, Scott. Être femme au foyer a été une expérience tellement amusante, et je remercie @bravoandy et toutes les personnes formidables de Shed Media et @bravotv Swipe pour un voyage dans le passé. Je vous aime tous tellement!!! » elle a sous-titré le message.