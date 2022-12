Tingle Creek Chase: Shishkin et Edwardstone parmi les six en lice pour Sandown Grade One | Nouvelles de la course

Shishkin de Nicky Henderson et Edwardstone, formé par Alan King, ont été déclarés parmi un peloton de six pour le Betfair Tingle Creek Chase de samedi à Sandown.

Henderson et King avaient exprimé des doutes quant à la pertinence du terrain rapide sur le site d’Esher plus tôt dans la semaine, cependant, tous deux ont au moins signalé leur intention.

Juste après 8 heures du matin jeudi, le parcours de chasse a été décrit comme bon, bon à doux par endroits avec un arrosage sélectif tout au long de la semaine.

Image:

Chichkine





Edwardstone a déjà raté deux engagements cette saison parce que King a estimé que le terrain était trop rapide pour sa charge, tandis que Shishkin revient après s’être arrêté dans le Champion Chase lorsqu’il a ensuite été découvert qu’il souffrait d’une maladie osseuse rare.

Un cheval qui court définitivement est Greaneteen, formé par Paul Nicholls, vainqueur de la course l’an dernier et en quelque sorte un spécialiste de Sandown. Il arrive après avoir porté le poids vers la victoire dans la Haldon Gold Cup.

Il y a un défi irlandais fort sous la forme de Gentleman Du Mee, formé par Willie Mullins, qui a battu Edwardstone à Aintree, et Dunvegan, formé par Pat Fahy.

En forme, Venetia Williams a déclaré Funambule Sivola, finaliste de Champion Chase, pour faire ses débuts saisonniers. La saison dernière, le joueur de sept ans, qui appartient au syndicat My Racing Manager Friends, a remporté le Game Spirit Case à Newbury avant que le tir 40-1 ne termine deuxième derrière Energumene à Cheltenham.

Image:

Greaneteen a parcouru chaque mètre en remportant la Betway Haldon Gold Cup





Connections avait espéré qu’il ferait son retour plus tôt, mais a été contrecarré par le sol d’automne exceptionnellement sec.

Elli Morgan, qui dirige le syndicat de propriété, reviendra des Caraïbes pour voir le cheval courir et elle a déclaré: “Il mérite totalement d’être là, mais c’est une course chaude.

“Vous avez tous les meilleurs deux milles et il sera intéressant de voir comment cela se décomposera.

“Alan King a sorti Edwardstone du Shloer Chase à Cheltenham, puis du handicap d’Ascot, et je me suis donné des coups de pied pour ne pas être entré, car c’était lui qui nous aurait inquiétés.

Image:

Edwardstone et Tom Cannon remportent l’Arkle Novices’ Chase





“Il va bien frais et il est en très bon état. Je serais agréablement surpris s’il gagne, mais j’espère une place. Nous verrons.”

Elle a ajouté: “Il fait face à tous les terrains, mais évidemment, Venetia n’aime pas les faire courir sur des terrains très rapides, donc si ça reste comme ça, il ira bien.

“Elle ne le risquera pas si tôt dans la saison, donc s’il court, elle en sera contente.”

Les six victoires de Funambule Sivola sont survenues sur des distances comprises entre un mile et sept stades et deux miles et un stade, et bien qu’il soit ouvert à la possibilité qu’il aille plus loin, Morgan pense qu’il s’en tiendra probablement à son voyage optimal.

Image:

Funambule Sivola mène le dernier dans le Game Spirit





“Je ne pense pas qu’il y ait une vraie raison de l’éloigner de deux milles, mais c’est évidemment assez limité, n’est-ce pas ?” elle a ajouté.

“Venetia ne sera jamais dessinée sur des plans à long terme, car elle le fait course par course. Nous verrons comment il court dans le Tingle Creek et passerons un appel à partir de là.

“Elle n’a pas exclu deux miles et demi, mais il a toujours été à son meilleur à deux (miles).

“Elle va me tuer pour l’avoir dit, mais je vais le prendre sur le menton – nous avons encore parlé de la reine mère. Ce serait grossier de ne pas le faire, n’est-ce pas ? Mais nous sommes loin de là. “