Tingle Creek Chase: Nicky Henderson intensifiera le voyage de Shishkin après la défaite de Sandown contre Edwardstone | Nouvelles de la course

Nicky Henderson a fermement pointé vers une accélération du voyage pour Shishkin après que le favori 6/5 n’ait pu terminer qu’un troisième bien battu derrière l’impressionnant vainqueur Edwardstone dans le Betfair Tingle Creek Chase à Sandown.

Le double vainqueur du Cheltenham Festival voulait donner à Henderson sa troisième victoire dans la course et rejoindre les légendes de Seven Barrows Sprinter Sacre et Altior sur le tableau d’honneur pour la première année de deux milles.

Cependant, peu de choses se sont bien passées pour le joueur de huit ans qui a été harcelé dès le début par Nico de Boinville lors de son premier départ depuis qu’il a été décevant lorsqu’il était favori pour le Champion Chase au Festival de Cheltenham en mars, après quoi il a été trouvé à être atteint d’une maladie osseuse rare.

“Je pense qu’il était assez évident à partir de la moitié de la ligne droite arrière qu’il allait aussi vite que ses jambes pouvaient le porter”, a déclaré Henderson. “Il a très bien sauté et il s’est bien comporté. Il a continué, mais on a toujours eu l’impression qu’ils allaient trop vite pour lui, et c’était comme ça.”

Bien qu’il ait été dépassé en longeant l’arrière et en traversant les célèbres clôtures ferroviaires, Shishkin s’était frayé un chemin dans une position pour défier l’approche de la clôture de l’étang qui est à trois de chez lui.

Mais une erreur brutale a mis fin à toutes les chances de gagner et il a finalement été à 15 longueurs du vainqueur formé par Alan King.

Shishkin est arrêté dans le Champion Chase au Festival de Cheltenham





Henderson a poursuivi: “Il est entré dans la course à l’avant-dernier et il a tout gâché, puis il était dans le parking et la partie était terminée. Je ne vais pas dire qu’il n’a pas eu de chance trois fois parce qu’il est parti à gauche et il n’allait pas gagner à partir de là. Le gagnant était grand et bravo Alan.

“Nous sous-estimons probablement un peu ces chasseurs de deux milles de la saison dernière. Il veut monter en voyage et nous ne plaisanterons pas non plus.

“Sa prochaine course sera terminée bien plus loin que cela. Je ne vais rien exclure. J’aimerais le voir dans une course où il aime aller au rythme auquel ils vont. Cela ne surprend pas moi d’une drôle de façon si tu le regardes à la maison.

Edwardstone franchit la dernière clôture sur le chemin de la victoire à Sandown





“Il était à fond tout le chemin à Clarence House et l’endurance était la seule raison pour laquelle il a gagné cela. Cela (Ascot Chase) serait bien sur deux milles cinq ou il y a le Denman Chase qui est une option sérieuse.

“Si les inscriptions aux trois grandes courses de Cheltenham se terminent en janvier, la seule course à laquelle il ne participera pas est la Champion Chase. Il serait plus susceptible de participer à la Gold Cup qu’à la Champion Chase.”

En revanche, Paul Nicholls a été ravi de la performance du champion en titre Greaneteen, qui est tombé sur son bouclier en deuxième position.

Spécialiste de ce parcours et de cette distance, un troisième Celebration Chase consécutif le dernier jour de la saison sera désormais son objectif pour la seconde moitié de la campagne.

“Il a été battu par un meilleur cheval ce jour-là, mais il a couru un blinder”, a déclaré l’entraîneur champion.

“Le gagnant est le jeune garçon qui est venu des rangs novices et il a manifestement progressé à nouveau. Harry (Cobden) a dit qu’il n’y avait aucune excuse, et je ne pouvais pas voir d’excuses. Il a bien sauté et bien voyagé. La course s’est déroulée eh bien, il n’était tout simplement pas assez bon, c’était aussi simple que ça.

“C’est évidemment un cheval très intelligent qui s’est amélioré. Notre objectif numéro un pour le reste de la saison sera la Celebration Chase et nous pourrions opter pour la Champion Chase en cours de route s’il y a un peu de bon terrain au printemps. Je ne voudrais pas le faire courir sur un terrain profond en hiver.”