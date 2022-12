Tingle Creek Chase: Edwardstone abaisse les couleurs de Greaneteen et Shishkin dans le succès de Sandown pour Alan King | Nouvelles de la course

Le héros Arkle d’Alan King, Edwardstone, s’est imposé comme un concurrent de Champion Chase en abaissant les couleurs des champions en titre Greaneteen et Shishkin dans le Betfair Tingle Creek Chase à Sandown.

Le joueur de huit ans – qui a mis fin à la sécheresse de sept ans du Cheltenham Festival du gestionnaire de Barbury Castle en mars – avait jusqu’à présent connu une saison frustrante, manquant les engagements prévus à la fois dans le Shloer Chase à Cheltenham et dans la société de handicap à Ascot le week-end suivant sur compte de terrain insuffisamment rapide.

Cependant, il s’est avéré qu’il valait la peine d’attendre et après avoir été introduit en contrebande par le pilote de grande course Tom Cannon, a montré un tour de pied effrayant une fois en s’attaquant à Greaneteen à l’avant-dernier et a pris d’assaut la colline de Sandown pour enregistrer un emphatique de neuf longueurs. succès à 5/1, avec Shishkin encore six longueurs en troisième position.

C’était la deuxième victoire d’Edwardstone sur la carte pré-Noël de Sandown, après la victoire de l’année dernière dans la poursuite des novices Henry VIII avec plus de gloire en première année, et King a finalement mis la main sur le trophée après avoir terminé deuxième avec Voy Por Ustedes en 2006 et 2007, puis sellant Kumbeshwar pour chasser le Sprinter Sacre en 2012.

Paddy Power a répondu en allant 11/4 à partir de 8/1 pour Edwardstone pour enregistrer un nouveau succès au Cheltenham Festival dans le Queen Mother Champion Chase en mars.

King a déclaré: “Je dois remercier Nicky Henderson de m’avoir laissé travailler là-bas (Seven Barrows) la semaine dernière. Mais en réalité, le mien a généralement besoin d’un retour en arrière, et s’il avait terminé troisième ou quatrième, j’aurais été assez heureux. Mais pour gagner, je suis ravi.

Edwardstone s’étend clairement pour gagner le Tingle Creek à Sandown





“Le terrain était trop ferme à Cheltenham et Ascot était trop rapide. Il y a eu beaucoup d’écrits à ce sujet, mais c’est sans aucun doute le plus beau terrain et les rues devant Ascot et même Newbury.

“Il m’a un peu époustouflé. J’ai en tête d’aller chercher l’orchidée du désert et j’aimerais le faire courir dans le Game Spirit à Newbury.

“Il était un peu frais et j’ai perdu un battement de coeur quand il a lancé à cette clôture ferroviaire, mais il a cinglé les deux suivants.

“Le Tingle Creek a toujours été l’une de mes courses préférées et le cheval dont il porte le nom m’a aidé à m’intéresser à ce sport. J’y ai terminé deuxième trois fois avant aujourd’hui, et c’est l’une des victoires les plus émouvantes que j’ai eu dans ma carrière.”