Ting-Hsuan Huang se qualifie pour les tournois majeurs après avoir remporté le championnat amateur féminin d’Asie-Pacifique | Nouvelles du golf

Ting-Hsuan Huang a remporté le championnat amateur féminin d’Asie-Pacifique en Thaïlande pour s’assurer l’entrée dans deux championnats majeurs en 2023.

Huang, 17 ans, participera désormais à l’AIG Women’s Open et à l’Amundi Evian Championship l’année prochaine après une victoire en deux temps sur la favorite locale Natthakritta Vongtaveelap au Siam Country Club.

Huang, de Chinese Taipei, a réussi un birdie sur six de ses 11 derniers trous pour une ronde finale de 69 à trois sous et pour terminer à 11 sous pour le tournoi.

Vongtaveelap était un sous pour son dernier tour et neuf sous pour l’événement, avec ses espoirs anéantis par des bogeys aux 16e et 17e trous.

Huang dit “c’est un rêve devenu réalité” de pouvoir jouer dans les majors

Huang avait bogeyé ses premier et quatrième trous après avoir commencé la journée avec une part de l’avance à huit sous, mais s’est brillamment rétablie pour remporter une victoire qui lui a également valu une place dans le championnat Hana Financial Group et une invitation à jouer dans l’Augusta National. Amateurs féminins.

Huang a déclaré: “Pouvoir jouer dans les tournois majeurs est vraiment un rêve devenu réalité pour moi. Je n’avais aucune attente cette semaine.

“Je voulais juste jouer au bon golf et m’amuser sur le terrain de golf. Pouvoir faire ça, c’est incroyable.”

Il a également été annoncé que l’Island Country Club de Singapour accueillera le championnat amateur féminin d’Asie-Pacifique 2023 en mars.