Tinder teste l’IA comme nouvelle façon de choisir vos meilleures photos | Actualités scientifiques et techniques

Tinder teste un nouvel outil qui permet à l’IA de choisir vos meilleures photos.

La fonctionnalité a été détaillée lors d’un appel aux résultats avec les investisseurs de la société mère Match, qui détient également rencontres en ligne plates-formes comme OkCupid et Hinge.

Le directeur général, Bernard Kim, a déclaré que cela pourrait « éliminer le stress » que quelqu’un ressent lors de la sélection de photos et les aider à devenir plus efficaces et plus confiants dans la construction de leur profil.

L’outil numériserait l’album photo d’une personne et choisirait les cinq qu’il pense être les meilleurs.

C’était l’un des nombreux nouveaux potentiels IA fonctionnalités révélées par la société lors de l’appel aux résultats, dont une qui verrait l’application expliquer aux utilisateurs pourquoi elle avait recommandé certaines correspondances.

Cette image conceptuelle a été partagée avec les investisseurs de Match.





Moins de swipes, plus de likes ?

Match a déclaré que l’IA avait un rôle à jouer dans l’amélioration des « résultats des utilisateurs » ou dans la sécurisation de plus de correspondances avec moins de balayages.

La société a déclaré que si des applications comme Tinder ont déjà utilisé la technologie sur le backend pour aider à piloter ses algorithmes et « les efforts de confiance et de sécurité », les nouvelles fonctionnalités seraient plus axées sur l’utilisateur.

Certains d’entre eux devraient être lancés d’ici la fin de cette année, car ils ont promis de « se concentrer sur l’authenticité » et de garder à l’esprit les préoccupations en matière de confidentialité et d’éthique concernant l’utilisation de l’IA dans les applications de rencontres.

Demander à l’IA des lignes de discussion potentielles

Cela vient après une récente enquête menée par la société de cybersécurité Kaspersky et l’application de rencontres Inner Circle a révélé que plus de la moitié des hommes célibataires envisageraient d’utiliser un chatbot pour aider à parler aux matchs, et 51% des femmes ont déclaré qu’elles l’utiliseraient pour soutenir plusieurs conversations.

Des générateurs d’images et de vidéos de plus en plus convaincants, ainsi que des outils de clonage de voix, ont également été signalés comme des problèmes dans un nouvelle ère potentielle de la pêche au chat basée sur l’IA.