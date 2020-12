L’année 2020, l’année de la pandémie, n’a pas donné aux gens de quoi se réjouir, y compris ceux qui ont essayé de rechercher leurs chances de romance. Ce qui est avec les restrictions de verrouillage, se rencontrer en personne aurait pu être une tâche difficile à accomplir, mais la génération Y (et au-delà) a fini par glisser beaucoup plus sous verrouillage, ce qui a abouti à un scénario de rencontres virtuelles prospère.

L’application de rencontres Tinder a annoncé que la messagerie et le balayage avaient considérablement augmenté d’ici la fin de l’année par rapport à février avant la pandémie.

Avec des millions de personnes bloquées à la maison à la recherche d’un match potentiel, les conversations se sont déplacées vers les maisons fermées des cafés et les applications de rencontres sont devenues créatives en essayant de satisfaire sa clientèle en utilisant diverses tendances pour transformer une année relativement ennuyeuse en une année passionnante.

Amadou déclaration déclarée, « Pendant que l’IRL était en pause, les membres sont allés à Tinder pour partager les plus grands moments culturels de 2020. Les gens utilisaient Tinder pour discuter, se rencontrer, sortir et échanger des hacks et haussements d’épaules de date créative, tout en restant socialement et physiquement distants. Les biographies de Tinder étaient un moyen aux membres de montrer qui ils sont et ce qui leur tient à cœur, et les profils n’ont jamais été aussi créatifs, dynamiques ou révélateurs qu’ils ne l’étaient en 2020. Et bien qu’ils aient été lancés plus de courbes que jamais, ils ont quand même réussi à définir sans excuse leur propre rencontre règles. »

Des répliques inspirées de la pandémie aux hymnes de rencontres avec les principales tendances des médias sociaux, les amateurs de romance ont discuté de tout et de tout pour prospérer au milieu d’une année pas si excitante et Tinder a tout documenté.

Voici un aperçu de ce qui était chaud et bourdonnant sur l’application de rencontres:

Masqué et flirter:

Les masques faciaux, devenus irremplaçables à travers le monde, se sont dirigés vers l’application de rencontres, car les utilisateurs utilisaient plus que jamais le terme ou l’emoji dans les conversations. Les utilisateurs l’ont également mentionné dans leur biographie Tinder. Les lignes de ramassage n’ont pas non plus été épargnées, car des phrases telles que «Soyons comme Covid et attrapons-nous», «Quarantaine et froid», à celles impliquant le lavage des mains dans le cadre de flirt étaient abondantes.

Rasode Mein Rashi Thi, Bio Mein bhi

Aussi expressifs que les biographies de Tinder ont toujours été, les utilisateurs ont eu recours aux tendances actuelles sur les réseaux sociaux pour les définir davantage. La parodie de la vidéo virale «Rasode Mein Kaun Tha» de Yashraj Mukhate est également devenue un sujet de discussion pour les «Rashis» sur Tinder.

La chanson la plus chaude de la plate-forme s’est avérée être le WAP de Cardi B, qui a également promu la positivité corporelle bien nécessaire en 2020. De plus, le chanteur Prateek Kuhad, de plus en plus populaire auprès de la génération Z, a figuré dans le bios avec son single «Kasoor».

Intérêts partagés et tendances dominées:

Les membres, alors qu’ils restaient sous clé, ont eu recours à des discussions sur des intérêts communs qui comprenaient le café Dalgona, Bored in the House et le pain aux bananes, ce qui s’est glissé dans le bios et les conversations des utilisateurs.

Causes de soutien:

La communauté, compte tenu de sa conscience sociale et politique, a également maintenu les conversations en cours cette année, les inquiétudes concernant le changement climatique dominant. Les manifestations antiraciales se sont trop attachées aux utilisateurs qui ont gardé une trace des intérêts partagés dans ces derniers tout en s’associant.

Enfin, le jeu semblait également être également populaire en tant que thème sur les profils des membres cette année, Ludo étant apparu très tôt. « Baba Ka Dhaba » de Delhi a fait une marque sur le bios des membres car l’activisme social semblait être une caractéristique récurrente pour les utilisateurs d’applications.