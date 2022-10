Tinder Match tourne mal, le corps d’une femme britannique honteuse

La base d’utilisateurs d’applications et de sites Web de rencontres a augmenté de façon exponentielle ces dernières années et de nombreuses personnes dans le monde utilisent des applications, comme Tinder, pour trouver une correspondance. Que vous souhaitiez une réunion informelle ou une relation sérieuse et engagée, vous pouvez vous connecter avec des personnes partageant les mêmes idées et choisir de sortir avec elles via ces applications. Cependant, les applications de rencontres donnent également aux utilisateurs un pouvoir d’anonymat car ils sont assis en toute sécurité à la maison, et ils peuvent donc en abuser en recourant à la pêche à la traîne ou au harcèlement. C’est un risque auquel les utilisateurs sont souvent confrontés lorsqu’ils s’inscrivent à des applications de rencontres.

Récemment, une femme, qui a préféré rester anonyme, a partagé une épreuve qu’elle a dû traverser sur Tinder.

Selon The Sun, la femme a expliqué qu’elle était en couple avec un gars dont la seule intention était de lui faire honte. Tout a commencé après que le match lui ait envoyé des liens Internet pour les abonnements au gymnase. Au départ, la femme n’a pas réalisé son intention et a pensé que le gars lui envoyait des liens vers la salle de sport, car la plupart de ses propres photos Tinder la montraient en train de s’entraîner au gymnase. Cependant, vint alors le texte dénigrant qui exposait son intention. Il a envoyé un SMS disant: “Entrez le code” gras “pour une réduction de 10% sur votre abonnement.”

La femme lui a immédiatement demandé s’il s’était mis d’accord avec elle pour l’insulter et lui faire honte, ce à quoi le gars a répondu avec effronterie : « Je te motive. Un jour, tu me remercieras ». La femme en avait eu assez alors et a remis le gars à sa place avec une réponse sauvage avant de le défaire.

Alors qu’elle racontait son calvaire sur Tik Tok et partageait les captures d’écran des chats, beaucoup ont sympathisé avec elle et l’ont félicitée pour avoir bien géré la situation. La plupart des utilisateurs ont partagé l’opinion que les rencontres en ligne étaient assez foirées et qu’il fallait être prudent lors de l’utilisation d’applications comme Tinder.

