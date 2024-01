Tinder m’a aidé à trouver l’amour à Paris – alors je viens de déménager du Texas

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Ash Highberger avec Raphaël en France. Avec l’aimable autorisation de Ash Highberger.

Ash Highberger, 30 ans, a quitté le Texas pour la France plus tôt ce mois-ci après une rencontre fortuite en 2022.

Highberger a utilisé Tinder pour trouver un guide touristique platonique et a fini par tomber amoureux de lui.

“Je suis surprise d’avoir trouvé l’amour à l’autre bout du monde”, a-t-elle déclaré.

Cet essai tel que raconté est basé sur une conversation avec Ash Highberger, un photographe de 30 ans originaire du Texas, qui a déménagé en France ce mois-ci. L’essai a été édité pour des raisons de longueur et de clarté.

Mon ami allait travailler à la Fashion Week de Paris en 2022. Lui et son partenaire avaient de la place sur leur Airbnb pour une autre personne.

À l’époque, il pensait qu’il y avait une possibilité que je puisse prendre des photos en semaine. J’ai acheté mon billet juste une semaine et demie avant le voyage — c’était une décision spontanée.

Lorsque nous avons atterri, les organisateurs de l’événement m’ont dit que je ne pourrais pas travailler. Il s’est avéré qu’ils sont très sélectifs quant aux personnes autorisées à apporter du matériel professionnel.

Mon ami et moi avons réalisé que nous devions repenser tout le voyage. Il travaillait et n’avait pas le temps de sortir, et son partenaire est le genre de personne qui aime vivre comme un local lorsqu’il voyage. J’ai donc dû faire mon propre truc en solo.

Je ne voulais pas rester à l’hôtel tout le temps. Je voulais voir la Tour Eiffel et le Louvre, mais je me sentais nerveux à l’idée de faire quoi que ce soit vraiment par moi-même. Tout d’un coup, j’ai eu cette idée : quel est le moyen simple de rencontrer un local ? Tinder.

J’ai téléchargé Tinder pour trouver un guide touristique

Lorsque nous avons atterri à Paris, nous sommes allés directement à la gare et sommes entrés dans la ville. Nous nous sommes assis dans un café, avons dégusté une planche de charcuterie, pris quelques cafés et nous sommes même arrêtés dans une petite épicerie pour acheter des cigarettes – c’était un scénario « à Rome ».

Je me souviens que toutes les voitures et les gens s’affairaient et entendaient pour la première fois une langue étrangère parlée couramment. Je ne savais pas ce que les autres disaient, mais ça sonnait si beau et si velouté. C’était comme un tout nouveau monde très amusant et exaltant.

Je n’avais même pas Tinder aux États-Unis, donc en téléchargeant l’application, mon intention n’était pas romantique. Je voulais juste avoir un rendez-vous différent chaque jour et que quelqu’un me montre quelque chose qu’il aimait dans la ville.

J’ai élargi ma tranche d’âge et me suis rendu disponible aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je dirais: “Hé, je ne suis en ville que pour une courte période et je cherche juste quelqu’un pour me faire visiter.”

Bien sûr, mon expérience de swiping avec les gens était principalement composée d’hommes qui disaient des choses comme : « Un taxi pour venir chez moi ? Je me suis dit : “Absolument pas.”

J’ai vite appris que certaines personnes étaient très romantiques. Il y avait quelques personnes qui avaient les mêmes intérêts, mais elles ont également fini par solliciter des relations sexuelles. Au cours des premières heures, j’ai pensé que cela n’allait probablement pas fonctionner.

Mais ensuite j’ai reçu un message de Raphaël.

Raphaël semblait intéressant et digne de confiance

Raphaël m’a envoyé un message et m’a dit : “Je suis ici pour m’inscrire au poste de guide touristique.”

Je lui ai demandé : « Que ferais-tu si tu étais ici pour la première fois ? » Il m’a dit : « J’irais manger dans ce marché, j’irais à cet endroit, j’irais ici » – me donnant essentiellement une liste de choses à faire en ville. J’ai pensé : “D’accord, enfin quelqu’un qui ne s’attaque pas à moi dans une direction ouvertement sexuelle.”

Au début, j’ai supposé, vu la façon dont il parlait couramment l’anglais, qu’il était soit britannique, soit américain. Étonnamment, il était français. Il a expliqué qu’il avait appris à parler anglais en regardant des films et des séries télévisées, mais aussi en écoutant de la musique.

Le deuxième jour de mon voyage, nous avions rendez-vous au Louvre et avons fait une grande promenade.

Quand je l’ai rencontré pour la première fois, nous nous sommes embrassés et il s’est senti vraiment mal à l’aise. J’ai dit : “Je suis désolé, j’ai l’habitude de serrer dans mes bras des gens que je ne connais pas.” Il a expliqué qu’en France, on s’embrasse sur la joue. Puis il s’est penché et m’a donné deux baisers. J’ai rougi si fort.

Au cours de notre promenade, il avait tellement de questions sur les États-Unis, et j’en avais beaucoup sur la France. C’était comme s’il n’y avait ni pression ni bizarrerie entre nous – c’était comme rencontrer un ami.

J’étais dans une position vulnérable, mais je me sentais totalement en sécurité. Pourtant, aux États-Unis, de nombreuses personnes surveillaient ma position pour s’assurer que je ne me fasse pas assassiner par un inconnu au hasard dans un autre pays.

Pendant notre rendez-vous, nous sommes allés dans un café et je pouvais à peine manger à cause du décalage horaire. Je suis allé aux toilettes et j’ai fini par me sentir tellement nauséeux que pendant 30 minutes, je suis resté à quatre pattes sur le sol de la salle de bains.

Nous avons quitté le café et sommes restés assis sur le trottoir pendant deux heures. Mon visage était entre mes mains et il me frottait le dos. Il m’a acheté de l’eau, des fraises et des médicaments. Toute l’expérience a été douce parce qu’il était si gentil et compréhensif.

Le troisième jour de mon séjour, Raphaël m’a prévu une journée entière pour faire ce que je voulais. Nous avons vu des monuments et sommes allés à un défilé de mode pour qu’il puisse rencontrer mes amis. Ils l’aimaient et le trouvaient très gentil et cool.

Le quatrième et dernier jour de mon voyage, il m’a proposé, comme j’étais malade pendant près de la moitié de mon séjour là-bas, de rester chez lui et de prolonger mon voyage d’une semaine. Je devais rentrer chez moi ce soir-là, mais j’ai décidé de rester.

Au cours de cette semaine, nous avons visité le cimetière du Père Lachaise, nous sommes mêlés à des locaux français, avons fait la visite classique de la Tour Eiffel et nous sommes promenés de la Grande Arche jusqu’au Louvre, en visitant divers endroits locaux pour manger et boire. Nous avons eu beaucoup de plaisir à explorer différents quartiers de la ville.

La première fois que nous nous sommes séparés, ce fut un moment triste. C’était encore pendant le COVID, et la France portait techniquement encore des masques. J’ai un souvenir très vif où il a baissé mon masque pour m’embrasser. C’était comme un moment de cinéma.

Lorsque nous nous sommes dit au revoir, je me souviens avoir pensé que tout le voyage était très amusant et que j’étais heureux d’avoir pu communiquer avec quelqu’un. Malgré tout, j’ai réalisé que Raphaël était à l’autre bout du monde et que je ne le reverrais peut-être jamais. Pourtant, j’ai chéri les moments éclair que j’ai vécus au cours de cette semaine.

Je ne pouvais pas le sortir de mon esprit

À mon retour au Texas, j’ai reçu un message de Raphaël disant : « J’adorerais venir aux États-Unis si cela vous convient. » Cela m’a donné l’impression qu’il faisait beaucoup d’efforts en moi.

Nous utilisions FaceTime plusieurs fois par semaine et envoyions des SMS tous les jours. C’était quand même compliqué parce que j’avais encore en tête qu’il était à l’autre bout du monde – comment cela fonctionnerait-il même dans une relation ?

En juillet 2022, quatre mois après notre rencontre, il est venu aux États-Unis pour la première fois.

Ce que Raphaël aimait le plus aux États-Unis, c’était de pouvoir voir comment je vivais ma vie. Il a dit : “Je sais que vous n’avez pas les mêmes choses ni la même extravagance qu’en France. Vous n’avez pas de Tour Eiffel ni de Louvre, mais j’aime rencontrer votre famille, vos amis, voir votre travail et avoir un aperçu de l’endroit où vous dormez et à quoi ressemble votre chambre.

Tout lui semblait nouveau et excitant. Je me souviens que lorsqu’il a atterri, la première chose qu’il voulait était une photo de lui avec un camion à cause de leur taille. Il a envoyé à ses amis des photos de litres de lait en disant : « Regardez combien de lait cela représente ! Nous n’avons pas ça en France. »

Il a également été surpris par le temps que les Américains passent en voiture pour se déplacer.

À la fin de sa première visite, je l’ai conduit à l’aéroport et nous sommes restés tous les deux assis ensemble à pleurer pendant une heure – nous ne voulions pas qu’il rentre chez lui. Nous avons alors décidé que nous serions prêts à essayer une relation à distance.

Nous sommes finalement arrivés à un point où nous faisions au maximum trois mois d’intervalle. Soit il viendrait au Texas, soit j’irais en France.

Les longues distances sont difficiles, mais cela en vaut vraiment la peine avec la bonne personne. Lorsque vous pouvez tous les deux vous montrer enthousiastes l’un envers l’autre et rester cohérents, cela peut créer beaucoup de confiance.

Chaque fois que nous atteignions notre année en juillet 2023, j’ai décidé d’appuyer sur la gâchette et de déménager en France.

En septembre 2023, j’ai postulé pour un visa de profession libérale ou d’entrepreneur. Il me fallait une longue liste de choses comme mes informations fiscales, et je devais être en affaires déjà depuis deux ans. Moins d’une semaine après avoir postulé, j’ai été accepté – ce fut une telle surprise.

J’ai commencé une nouvelle vie en France

J’ai déménagé en France le 3 janvier.

Laisser derrière moi tout mon système de soutien, y compris mes amis et ma famille, était effrayant. J’avais peur de rater beaucoup de choses. Mais je savais que si je ne profitais pas de cette opportunité, je le regretterais.

Raphaël et moi vivons en banlieue parisienne. Nous vivons dans une maison familiale multigénérationnelle avec sa mère, sa tante et sa sœur. Il a été construit dans les années 1920 et possède un grenier sur le côté. Sa famille est absolument accueillante et ils étaient vraiment ravis que je vive avec eux.

Je travaille pour une entreprise qui organise des séances photo réservées via une marque. Ce qui me passionne, c’est que ma marque de photographie s’est implantée à Paris, me permettant de continuer mon travail.

Je me sens…