SWIPE right – un nouvel outil aide la nation à lutter contre le gaspillage alimentaire en trouvant des “compagnons de sol” pour leurs restes de légumes.

Le site permet aux gens de choisir les légumes indésirables qui se trouvent dans les tiroirs de leurs réfrigérateurs et produit des suggestions de recettes savoureuses et sans déchets qui les mettent à profit.

Il s’agit d’une étude de 2 000 adultes qui a révélé qu’un cinquième se considérait comme un « snob de fruits et légumes », 21 % admettant qu’ils jetaient même certains articles en raison de leur apparence – bien qu’ils soient comestibles.

La personne moyenne jette 10% de fruits et légumes chaque semaine malgré près d’un tiers (29%) de leur facture consacrée à ces articles lors de leur épicerie hebdomadaire typique.

Oddbox, qui se passionne pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, a créé l’outil inspiré des rencontres pour sauver et associer des fruits et légumes solitaires, et inspirer les adultes à faire preuve de créativité dans la cuisine.

Heather Lynch, responsable de l’impact pour la société de livraison de fruits et légumes, qui a également commandé l’étude, a déclaré : “Nous voulons changer le destin de milliers de légumes, pour aider à lutter contre le gaspillage alimentaire et créer de savoureuses assiettes de nourriture dans le processus.

« Ne pas savoir quoi faire des restes de légumes ou manquer d’inspiration pour en faire de délicieux repas est l’une des causes les plus fréquentes de gaspillage alimentaire à la maison.

“‘Soilmates’ donne aux gens l’aide dont ils ont besoin pour lutter contre le gaspillage alimentaire d’une manière amusante et engageante.”

Les feuilles de salade, le concombre et les tomates sont parmi les articles les plus couramment jetés, 38 % d’entre eux le faisant, car ils sont périmés plus rapidement que prévu.

Près d’un sixième (15 %) n’ont besoin d’utiliser que quelques produits, mais ne peuvent s’empêcher qu’ils soient présentés dans un emballage multiple, ce qui les amène à jeter ce qui n’est pas nécessaire, tandis que 28 % oublient simplement qu’ils sont au réfrigérateur.

Mais, fait encourageant, seuls 12 % admettent acheter des choses alors qu’ils savent qu’il est plus que probable qu’ils ne seront pas mangés.

Près de sept sur 10 (69%) de ceux qui font cela affirment que les intentions sont là, tandis que 47% veulent simplement paraître en bonne santé.

Malheureusement, 36 % n’achètent ces aliments sains que parce qu’ils veulent que leur réfrigérateur soit coloré.

Parmi toutes les personnes interrogées dans l’étude OnePoll, faire de la soupe (43%) était l’option la plus populaire pour savoir quoi faire avec des fruits et légumes “moches”, tandis que 23% préfèrent les transformer en smoothies.

En pensant aux fruits et légumes les plus susceptibles de ne pas être consommés, 28 % refuseraient un artichaut et 21 % refuseraient un avocat.

Les fraises ont été élues aliments préférés de la nation, suivies de près par les pommes de terre, les bananes et les champignons.

Plus de la moitié (53 %) admettent qu’ils ont besoin de manger plus de fruits et de légumes qu’ils ne le font actuellement, alors que 55 % disent vouloir plus de variété en ce qui concerne leur alimentation globale et la planification de leurs repas.

Près de quatre sur 10 (39 %) sont coupables de répéter souvent les mêmes recettes chaque semaine, 21 % déclarant manquer de créativité en cuisine.

Cependant, 42% ne laissent pas les problèmes d’innovation les gêner et essaieront généralement de trouver un substitut s’il leur manque un ingrédient.

Oddbox travaille avec la sensation Internet et perturbateur du gaspillage alimentaire, Martyn Odell – autrement connu sous le nom de “Lagom Chef” – pour démontrer à quel point il est facile d’utiliser des légumes indésirables.

Martyn Odell a déclaré : « Le nouvel outil « Soilmates » est un moyen incroyable de réduire le gaspillage alimentaire et d’amener les gens à expérimenter des fruits et légumes qu’ils n’ont jamais essayés auparavant.

“Par exemple, quelque chose comme la betterave n’est pas dans l’épicerie hebdomadaire de beaucoup de gens, mais il existe de nombreuses façons de les utiliser, des soupes aux salades, et ‘Soilmates’ fournira aux gens une gamme de recettes s’ils ne savent pas quoi faire. .”