Tinder exigera des selfies vidéo pour vérifier les identifiants des utilisateurs en cas de criminalité liée aux applications de rencontres

Entreprise

Tinder a annoncé mardi son intention de étendre ses exigences en matière de vérification d’identité – dont un qui demande aux utilisateurs de soumettre un selfie vidéo – alors que la criminalité sur les applications de rencontres augmente et que l’intelligence artificielle rend plus difficile la détermination de qui est réel.

L’application de rencontres la plus populaire au monde a déclaré que les nouvelles fonctionnalités – dont le lancement est prévu aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Mexique et au Brésil dans les semaines et mois à venir – obligeront les utilisateurs à présenter un permis de conduire ou un passeport valide en plus du selfie vidéo afin d’obtenir une coche bleue de vérification.

En réponse, le nouveau système vérifie la date de naissance et si le visage sur la vidéo correspond aux photos de profil et à la pièce d’identité.

Tinder demandera aux utilisateurs de soumettre un permis de conduire ou un passeport valide en plus du selfie vidéo afin d’obtenir une coche de vérification bleue. Tinder

Tinder a déclaré avoir testé avec succès le processus en Australie et en Nouvelle-Zélande, où les utilisateurs nouvellement vérifiés ont obtenu 67 % de correspondances en plus que ceux qui se sont désabonnés.

Une unité de Match Group, Tinder a déclaré avoir testé la fonctionnalité pour la première fois au Japon en 2019, mais une augmentation des crimes liés aux rendez-vous a récemment rendu le déploiement de la technologie plus urgent.

Près de 70 000 personnes ont déclaré avoir été victimes d’une escroquerie amoureuse en 2022, avec des pertes financières enregistrées atteignant 1,3 milliard de dollars, selon la Commission fédérale du commerce. Dix-neuf pour cent des escroqueries ont commencé sur des applications de rencontres, a indiqué l’agence.

En janvier, l’ambassade américaine en Colombie a mis en garde les voyageurs contre une recrudescence des incidents dans lesquels des criminels exploitent les plateformes de rencontres en ligne pour attirer leurs victimes.

« De nombreux citoyens américains en Colombie ont été drogués, volés et même tués par leurs rendez-vous colombiens », a rapporté l’ambassade. « Un nombre croissant de citoyens américains ont été attirés vers les bars, les hôtels et les restaurants grâce à des applications comme Tinder. »

Tinder a déclaré avoir testé avec succès le processus en Australie et en Nouvelle-Zélande, où les utilisateurs nouvellement vérifiés ont obtenu 67 % de correspondances en plus que ceux qui se sont désabonnés. NurPhoto via Getty Images

En réponse, Tinder a demandé à ses utilisateurs de « n’oubliez pas de vérifier vos matchs, de vous rencontrer dans des lieux publics et de partager vos projets avec des personnes de confiance. Si quelque chose ne va pas, vous pouvez mettre fin au rendez-vous.

En 2019, un sous-comité de la Chambre des représentants des États-Unis a enquêté sur Tinder pour manque de garanties empêchant les mineurs de s’inscrire sur l’application. Tinder a augmenté sa limite d’âge de 13 à 18 ans en 2016.

Néanmoins, l’application demande toujours aux utilisateurs de saisir manuellement leur date de naissance sans autre preuve, selon The Atlantic.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo