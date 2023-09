Tinder et Saweetie lancent le défi universitaire « Swipe-Off »

Tinder & Saweetie lancent le défi « Swipe-Off » pour voir quel collège peut glisser le plus, l’école gagnante recevant un concert gratuit de Icy Girl.

Avec la saison de football universitaire qui bat son plein, la vie sur le campus est plus mouvementée qu’à tout autre moment de l’année. Tinder cherche à capitaliser sur le plaisir avec un nouveau défi mettant en vedette Saweetie. L’application de rencontres a choisi Icy Girl pour lancer son défi universitaire amusant, Glisser-Off™. Avec le retour des étudiants sur le campus et les nouveaux participants à la recherche d’amis, la plupart utiliseront Tinder. Selon un rapport, Tinder aurait connu le plus grand afflux d’inscriptions d’étudiants de 18 ans lors des orientations. communiqué de presse. Glisser hors les encourage à « exploiter » toutes les possibilités que la vie universitaire a à offrir lorsqu’ils rencontrent de nouvelles personnes.

Le Glisser Le défi calculera les balayages de chaque école et couronnera un gagnant. Le concours est ouvert à certains collèges et universités inscrits à Tinder U. Tinder U est la fonctionnalité intégrée à l’application qui permet aux utilisateurs collégiaux de se connecter avec des personnes uniquement au sein de leur école. Le concours se déroulera jusqu’au 6 octobre et l’école avec le plus de likes remportera un concert gratuit de Saweetie.

L’aspect le plus sous-estimé de la victoire est peut-être de pouvoir voir tout le monde de Tinder en personne lors de l’émission. Pouvoir voir les balayages futurs et passés en personne pour voir à quoi ils ressemblent en personne sans avoir à interagir n’a pas de prix.