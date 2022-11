Tinder et Hinge rapportent plus d’abonnés payants malgré une inflation record

À un moment où la datation elle-même est devenue plus chère avec presque tout le reste, grâce à l’inflation, il pourrait être surprenant d’apprendre que certaines des applications de rencontres les plus populaires ont connu une augmentation du nombre d’abonnés payants.

“Beaucoup d’expériences moins que merveilleuses sur les applications de rencontres se produisent parce que les gens ne sont pas investis”, a déclaré Cora Boyd, une experte en rencontres et relations basée à Seattle, à CNBC Make It. Boyd travaille avec des clients et crée du contenu éducatif pour aider les gens à trouver l’amour, et d’après ce qu’elle a vu, les clients qui paient pour des applications de rencontres rapportent de meilleurs résultats, ou du moins ont une expérience plus agréable.

Débourser plus de 100 $ pour une application de rencontres était difficile, d’autant plus que Laura n’avait pas de revenu à l’époque en raison de la pandémie. Pourtant, elle dit que cela a porté ses fruits : “J’ai rencontré mon petit ami sur eHarmony et nous sommes ensemble depuis deux ans jusqu’à présent. Je pense vraiment que ça vaut le coup.”

Sur eHarmony, les utilisateurs doivent essentiellement payer s’ils veulent parler à des correspondances potentielles, dit Laura, elle a donc trouvé plus courant de trouver d’autres personnes à la recherche d’une relation à long terme par rapport à son expérience d’utilisation d’autres applications comme Tinder et Bumble.

“Je pensais que l’idée était stupide au début, mais mes parents m’en ont parlé et m’ont dit que ça valait le coup, et après environ la première semaine d’utilisation de l’application, j’ai ressenti la même chose”, Laura raconte CNBC Make It.

“La motivation des clients ou de toute personne qui paie [for apps] c’est qu’ils sont sérieux et qu’ils veulent trouver une connexion où il y a un investissement mutuel, ils recherchent une relation plus engagée », dit Boyd. « Quelqu’un qui ne fait que barboter ou qui n’est pas sérieux ou qui ne va pas suivre up ne paiera pas pour la plate-forme.”

L’utilisation efficace des applications de rencontres peut nécessiter un petit investissement financier, mais une partie du gain peut être un gain de temps, car les personnes qui paient pour les services de rencontres ont tendance à avoir de meilleurs rendez-vous, dit Boyd, en fonction de ce qu’elle a vu.

“Il y a moins de bruit, il y a moins de monde, et je pense que cela crée un espace où les gens ne se sentent pas aussi dépassés”, dit Boyd.

Il convient de noter que chaque service a sa propre structure de paiement, dont beaucoup permettent aux utilisateurs de payer pour l’accès ou des fonctionnalités supplémentaires non disponibles avec les abonnements gratuits.

UN abonnement payant sur Hinge, par exemple, offre aux utilisateurs un nombre illimité de goûts et la possibilité de filtrer une variété de traits, comme la taille et l’affiliation politique. L’application permet également aux utilisateurs de faire des achats ponctuels, comme la possibilité de “booster” votre profil être vu par plus d’utilisateurs pendant une heure.

Faire un investissement financier dans une application aide les utilisateurs à être plus prudents, dans un sens, sur la façon dont ils évaluent les partenaires potentiels. “Je les vois aller à des dates choisies plus intentionnellement et être plus enthousiasmés par ces dates parce qu’il y a plus de promesse et de potentiel”, a déclaré Boyd.

Bien sûr, n’importe qui pourrait décider d’avoir cet état d’esprit plus intentionnel alors qu’il recherche des rendez-vous et trouve une relation réussie sans utiliser d’applications de rencontres. C’est à vous de décider ce qui convient le mieux à votre budget et à vos objectifs relationnels.

Mais lorsque vous recherchez l’amour, il semble que mettre un peu d’argent en jeu peut être un puissant facteur de motivation.

