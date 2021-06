Tinder dit que les rencontres en ligne sont prêtes pour le changement, ajoutant une vidéo aux profils

Tinder le mardi annoncé une liste de nouvelles fonctionnalités à venir sur la plus grande application de rencontres de Match Group, y compris la possibilité d’ajouter des vidéos dans des profils. Il montre comment l’industrie des rencontres en ligne est prête à changer après la pandémie.

Actuellement, les utilisateurs de Tinder ne peuvent ajouter qu’un certain nombre d’images fixes à leur profil. L’option vidéo leur permettra d’échanger une vidéo contre une photo, pour ajouter un aspect en direct.

Les applications de rencontres, comme Bumble et Match’s Hinge, ont pu se tourner vers des fonctionnalités vidéo alors que la pandémie de Covid-19 a gardé des millions d’utilisateurs à la maison et a alimenté la croissance. Au lieu de revenir à des dates uniquement en personne, les utilisateurs choisissent de continuer dates numériques à mesure que les restrictions pandémiques sont levées. Cela les a aidés à devenir plus à l’aise avec l’ajout d’éléments audio et vidéo dans ce qui était à l’origine une expérience d’image uniquement. Et les entreprises de rencontres en prennent note.

« C’est un peu moins un environnement transactionnel maintenant, où les gens veulent mieux connaître les gens virtuellement avant d’accepter de se rencontrer en ligne », a déclaré le PDG de Tinder, Jim Lanzone, à propos des rencontres post-Covid sur « TechCheck » de CNBC. « Cela crée vraiment une situation où Tinder est cette marque emblématique, mais pourrait vraiment devenir davantage une plate-forme et offrir des expériences et toutes sortes d’autres moyens pour que les gens apprennent à se connaître. »