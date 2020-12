1 décembre 2018

17h45: Grace Millane a été montrée arrivant devant le sapin de Noël de 20 pieds de haut du casino, où elle attendait son rendez-vous. Elle envoie une photo de l’arbre à ses parents dans l’Essex. Il arrive et ils s’embrassent.

18h: Ils entrent tous les deux dans le casino et trouvent Andy’s Burger Bar. On a vu Grace et lui commander des boissons et trouver une table.

19h12: Le couple a quitté le bar à hamburgers et a traversé la route menant au café mexicain où ils passent l’heure suivante jusqu’à ce que l’accusé vienne payer la facture avec elle debout à côté de lui.

20h27: Le couple a été filmé au loin en traversant la rue Albert et en se rapprochant de plus en plus du domicile du tueur. Ils se sont dirigés vers la salle Bluestone où l’accusé avait auparavant bu de la bière seul. Ils embrassent

21h41: CCTV montre le couple entrant dans l’hôtel où vivait le tueur. Ils entrent dans l’ascenseur et se dirigent vers l’appartement du tueur. Dans les heures qui ont suivi, elle a été brutalement assassinée, peut-être aux premières heures du 2 décembre, son anniversaire.