Tinder courtise la génération Z avec des mises à jour, y compris la possibilité de discuter avant le match

Voulez-vous discuter avant de balayer vers la gauche ou la droite ?

Tinder lancera mardi une mise à jour introduisant plusieurs fonctionnalités importantes, notamment la possibilité de discuter avec des célibataires potentiels avant de faire un match, a annoncé l’application sociale.

La fonctionnalité, appelée Hot Takes, est décrite comme une expérience sociale, et la première fois que les utilisateurs de Tinder peuvent discuter entre eux avant de correspondre.

Une minuterie au cours de la session se déroulera, permettant aux utilisateurs de choisir si elle expire et de continuer ou de terminer un match.

À venir également sur Tinder : la possibilité d’ajouter des vidéos à leurs profils et un onglet Explorer où les utilisateurs peuvent trouver des personnes en fonction de leurs intérêts communs. Les Hot Takes et les vidéos sont disponibles mardi, tandis que l’onglet Explorer sera lancé plus tard cet été.

Le PDG de Tinder, Jim Lanzone, cite l’émergence de la génération Z sur la scène des rencontres comme raison des nouvelles mises à jour.

« Une nouvelle génération de dateurs nous demande plus dans le monde post-Covid : plus de façons de montrer leur identité authentique, plus de façons de s’amuser et d’interagir avec les autres virtuellement, et plus de contrôle sur qui ils rencontrent sur Tinder et comment ils communiquent », a déclaré Lanzone dans un communiqué mardi.

L’ajout de vidéos dans les profils semble être un clin d’œil à TikTok, qui est devenu l’application de choix pour de nombreux jeunes utilisateurs d’iPhone. Plus de 50% des utilisateurs de Tinder dans le monde représentent la génération Z.

