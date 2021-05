Tinder Bios voit Spike dans la mention AMIS

Les références à la culture pop ont souvent influencé les choix de rencontres et il a souvent semblé beaucoup trop important pour les espoirs de romance de rechercher un intérêt commun tout en recherchant un match amoureux. Et sur les plateformes de rencontres, cela aide souvent à établir des bases communes d’une manière et pour beaucoup, la culture pop est une énorme tranche de ce qui les définit. Peut-être l’un des effets les plus importants, sinon LE plus grand, de la télévision des années 90 sur toute une génération de la génération X et de la génération Y, qui grandissaient, était les AMIS titulaires. La sitcom a été un succès féroce depuis sa diffusion et même des années après sa fin, elle a continué à attirer des fans et à jouir d’une popularité sans fin, même pour ceux qui n’étaient même pas nés lorsque l’émission a été diffusée pour la première fois en 1994.

Une étude récente de la plateforme de rencontres Tinder India a révélé à quel point la série semble avoir jeté un sort même à la génération Z à grande échelle, qui n’hésite pas à faire des références à la série en ce qui concerne leur biographie Tinder, ou des descriptions sur leurs profils de rencontres. Depuis avril, il y a eu une multiplication par 3,5 des mentions de «réunion d’amis» sur Tinder cette année en avril par rapport à l’année précédente.

Si l’on regarde certaines statistiques techniques, il y a eu plus de 90% des biographies de Tinder qui ont trouvé mention d’amis parmi les membres de la génération Z. Pour réduire un peu les choses, parmi les personnages qui recueillent beaucoup de mentions, Chandler Bing, le drôle de Friendsverse, est arrivé en tête en avril 2021.

La diva du style Rachel Green interprétée par la chérie hollywoodienne Jennifer Aniston a été un grand favori sur Tinder. Le personnage a été un énorme succès avec sa mode des années 90, sa coiffure et même maintenant, la popularité ne semblait avoir diminué d’aucune façon. Par centile, le personnage a mené avec 62% de mentions parmi les biographies, suivi de Joey Tribbiani de Matt LeBlanc avec 58% de mentions.

Les slogans de Ross Geller «Unagi» et «My Lobster» ont également figuré sur les biographies de Tinder. Certains des descripteurs que la génération Z a ajoutés à leurs profils incluent:

1. Soyons Monica et Chandler dans un monde plein de Ross et Rachel

2. Sarcastique comme Chandler, innocent comme Joey, drôle comme Phoebe, organisé comme Monica (pas), sérieux comme l’amour de Ross-Rachel!

3. En attendant qu’un Joey passe et dise: « Comment ça va? »

4. Vous cherchez Monica, mais ne rencontrez que Janices: /

5. Contrairement à Joey, je partage ma nourriture

On a souvent vu Tinder India s’engager avec les utilisateurs sur les médias sociaux avec diverses mentions de références FRIENDS et les utilisateurs ont également rendu la pareille, rétablissant l’effet de l’émission sur les gens à travers les générations, bien qu’il y ait plus de 25 ans depuis la première diffusion de l’émission. .

Amis: L’émission spéciale de la Réunion a recueilli plus d’un million de vues et compté de partout au pays lors de sa sortie jeudi.

Les fans du monde entier ont réagi émotionnellement sur les réseaux sociaux en regardant le retour des six amis titulaires, et le buzz autour de l’émission continue de croître.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici