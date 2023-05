Tina Turner, superstar légendaire du rock ‘n’ roll, est décédée à 83 ans

Tina Turner, la « reine du rock ‘n’ roll » d’origine américaine, est décédée mardi à l’âge de 83 ans.

Mercredi, un représentant de Turner a déclaré qu’elle était décédée paisiblement chez elle à Küsnacht près de Zurich, en Suisse, après une longue maladie. Elle est devenue citoyenne suisse il y a dix ans.

Turner était surtout connue pour sa présence dynamique sur scène, ses tuyaux puissants et ses longues jambes musclées, produisant une série de disques à succès et de spectacles en direct dans les années 1960 et 1970 avec son mari de l’époque, Ike Turner.

Ike Turner l’a découverte à 17 ans lorsqu’elle a saisi le micro pour chanter lors de son spectacle de club à Saint-Louis en 1957. Il était responsable de son nom de scène (elle est née Anna Mae Bullock en 1939) et les deux se sont mariés à Tijuana, au Mexique. .

Cependant, son mariage de 20 ans a également été une source majeure de fardeau et de chagrin, ce qui l’a laissée physiquement battue, financièrement ruinée et émotionnellement marquée.

Comme elle le raconte dans ses mémoires, Moi, Tina, Ike a commencé à la frapper au milieu des années 1950, peu de temps après leur rencontre, et la violence s’est rapidement intensifiée. Elle a dit qu’il était rapidement provoqué par tout et n’importe qui et qu’il s’en prenait à elle en l’étouffant, en lui jetant du café chaud au visage ou en la battant jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus ouvrir ses yeux enflés, avant de la violer. Avant un spectacle, il lui a cassé la mâchoire et elle est montée sur scène la bouche pleine de sang.

Turner a quitté son mari une nuit en 1976 lors d’une escale à Dallas – avec juste une carte de crédit et quelques centimes en poche – après l’avoir frappée lors d’un trajet en voiture et elle a riposté, selon ses mémoires. Leur divorce a été finalisé en 1978.

Cependant, au lendemain du divorce, elle a canalisé ses troubles émotionnels et son chagrin dans sa carrière, ce qui l’a propulsée vers la gloire dans la quarantaine – une époque où la carrière de nombreux autres artistes commence à ralentir.

En 1980, elle rencontre le nouveau manager Roger Davies, un directeur musical australien qui la dirigera pendant trois décennies. Cela a conduit à un solo n ° 1, Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça, puis en 1984 son album Danseur privé l’a propulsée au sommet des charts.

Danseur privé est devenu le plus gros album de Turner, la pierre angulaire d’une carrière qui l’a vue vendre plus de 200 millions de disques au total.

Turner était l’un des artistes les plus titrés au monde, connu pour un noyau de favoris pop, rock et rhythm and blues : Mary fière, Limites de la ville de Nutbush, Rivière profonde, Haute montagneet les succès qu’elle a eus dans les années 80, parmi lesquels Nous n’avons pas besoin d’un autre héros et une reprise d’Al Green’s Restons ensemble.

Elle a vendu plus de 150 millions de disques dans le monde, a remporté 12 Grammys et a été élue avec Ike au Rock and Roll Hall of Fame en 1991 (et seule en 2021.)

Turner a été parmi les premières célébrités à parler franchement de la violence domestique, devenant une héroïne pour les femmes maltraitées et un symbole de résilience pour tous. Ike Turner n’a pas nié l’avoir maltraitée, bien qu’il ait essayé de blâmer Tina pour leurs problèmes. À sa mort, en 2007, un représentant de son ex-femme a dit simplement : « Tina est au courant qu’Ike est décédé. »

Elle a été honorée au Kennedy Center en 2005, avec Beyoncé et Oprah Winfrey parmi ceux qui l’ont louée. Sa vie est devenue la base d’un film, d’une comédie musicale de Broadway et d’un documentaire HBO en 2021 qu’elle a appelé ses adieux publics.

Dans un mémoire publié en 2018, Tina Turner : mon histoire d’amourelle a révélé qu’elle avait reçu une greffe de rein de son deuxième mari, l’ancien directeur du disque EMI Erwin Bach.

Alors que son premier mariage était une affaire extrêmement toxique et entachée, sa relation avec Bach, qui avait dix ans de moins qu’elle, était une histoire d’amour qu’elle avait toujours espérée et les deux se sont mariés lors d’une cérémonie civile en Suisse en 2013.

« C’est ce bonheur dont les gens parlent », a déclaré Turner à la presse à propos de son mariage avec Back à l’époque, « quand vous ne souhaitez rien, quand vous pouvez enfin respirer profondément et dire: » Tout va bien « . »

En 2018, alors qu’elle luttait contre des problèmes de santé, elle a fait face à une tragédie familiale, lorsque son fils aîné, Craig, s’est suicidé à 59 ans à Los Angeles. Son fils cadet Ronnie est décédé en décembre 2022.

— avec des fichiers de l’Associated Press et de Reuters