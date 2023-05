Tina Turner, ‘Queen of Rock ‘n’ Roll’, décède à l’âge de 83 ans en Suisse | Actualités Ents & Arts

Tina Turner – l’une des grandes chanteuses de rock et des interprètes les plus charismatiques – est décédée à l’âge de 83 ans, a confirmé son porte-parole.

Dans un communiqué, ils ont déclaré: « Tina Turner, la » reine du rock’n roll « est décédée paisiblement aujourd’hui à l’âge de 83 ans après une longue maladie dans sa maison de Kusnacht près de Zurich, en Suisse.

« Avec elle, le monde perd une légende de la musique et un modèle. »

La star née aux États-Unis était l’une des grandes chanteuses de rock, connue pour sa présence électrique sur scène et une série de succès dont The Best, Proud Mary, Private Dancer et What’s Love Got to Do With It.

Elle a d’abord trouvé la gloire dans les années 1960 aux côtés de son ex-mari Ike Turner, avec la chanson classique River Deep, Mountain High parmi leur répertoire.

La violence domestique à laquelle Ike a fait subir sa femme a été documentée dans un biopic hollywoodien de 1993 mettant en vedette Angela Bassett, qui a remporté trois Oscars.

L’histoire de sa vie a également été immortalisée dans une émission populaire du West End qui est toujours en cours.