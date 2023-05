Tina Turner pleurée par Hollywood après la mort de l’icône à 83 ans : « Tout simplement la meilleure »

Les stars d’Hollywood pleurent la perte de l’emblématique Tina Turner.

La mort de la reine du rock’n’roll a été annoncée sur Instagram mercredi. Turner est décédée mardi des suites d’une longue maladie dans sa maison de Küsnacht près de Zurich, en Suisse, selon son manager. Elle est devenue citoyenne suisse il y a dix ans.

Mick Jagger s’est rendu sur Twitter mercredi pour honorer son « amie » après sa mort.

« Je suis tellement attristé par le décès de ma merveilleuse amie Tina Turner. Elle était vraiment une interprète et chanteuse extrêmement talentueuse », a écrit Jagger à côté de plusieurs images de Turner.

« Elle était inspirante, chaleureuse, drôle et généreuse. Elle m’a tellement aidé quand j’étais jeune et je ne l’oublierai jamais », a-t-il conclu.

Earvin « Magic » Johnson s’est rendu sur Twitter pour se souvenir de l’un de ses artistes préférés de tous les temps.

« Repose en paix pour l’une de mes artistes préférées de tous les temps, la légendaire reine du rock n’ roll Tina Turner », a écrit l’ancienne légende de la NBA à côté d’une photo du duo.

TINA TURNER MORT À 83 ANS

« Je l’ai vue plusieurs fois et haut la main, elle a donné l’un des meilleurs spectacles en direct que j’aie jamais vu. Elle vous en a toujours donné pour votre argent. »

Ciara a emboîté le pas, honorant Turner sur Twitter.

« Le paradis a gagné un ange. Reste au paradis Tina Turner. Merci pour l’inspiration que vous nous avez donnée », a écrit la chanteuse, ajoutant quelques photos de Turner.

L’acteur de « Star Trek », George Takei, a écrit sur Twitter « une véritable légende est passée » après l’annonce de la mort de Turner.

« Tina Turner est décédée à l’âge de 83 ans. Elle était notre River Deep et notre Mountain High, la danseuse privée dans nos cœurs. Elle nous a montré que l’amour a vraiment tout à voir avec cela, et que nous avions vraiment besoin d’un autre héros. . Et elle l’était. Reposez-vous maintenant, Fière Marie. Élevez votre voix haut dans les cieux. Vous avez toujours été simplement la meilleure », a conclu Takei.

UN REGARD SUR L’EMPIRE DE TINA TURNER

La chanteuse Gloria Gaynor a également rendu hommage à Turner sur Twitter.

« Je suis tellement, tellement triste d’apprendre le décès de @Tina Turner, la légende emblématique qui a ouvert la voie à tant de femmes dans la musique rock, noire et blanche. Elle a fait avec beaucoup de dignité et de succès ce que très peu auraient même osé faire à son époque et dans ce genre de musique », a écrit Gaynor à côté d’une photo du regretté musicien.

L’acteur et comédien Terrence K. Williams a partagé une vidéo de Turner se produisant mercredi.

« Tina Turner va nous manquer. Elle est décédée à l’âge de 83 ans. C’est ma chanson préférée de Tina Turner ! ‘What’s Love Got To Do With It.’ Qui d’autre pensait qu’elle était une grande artiste et tout simplement la meilleure », a écrit Williams sur Twitter à côté de la vidéo.

L’acteur Josh Gad a déclaré que « celui-ci frappe beaucoup trop fort » sur Twitter mercredi.

Le message publié sur l’instagram de Turner annonçant sa mort disait : « C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Tina Turner. »

« Avec sa musique et sa passion sans bornes pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain. Aujourd’hui, nous disons au revoir à une chère amie qui nous laisse à tous sa plus grande œuvre : sa musique. Toute notre compassion sincère va à sa famille. Tina, tu vas beaucoup nous manquer.

Lauryn Overhultz de Fox News Digital et l’Associated Press ont contribué à ce rapport