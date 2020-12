Elle était la fille qui a commencé à chanter en ramassant du coton dans les champs dont la voix et la danse étonnantes feraient d’elle une légende.

Mais devenir Tina Turner a eu un coût.

Elle a dû survivre à un mari violent, son aîné se suicidant et tentant de se suicider.

Elle a également dû faire face à un accident vasculaire cérébral, une insuffisance rénale et un cancer intestinal.

Mais la chanteuse, qui a eu 81 ans le mois dernier, insiste sur les épreuves auxquelles elle a été confrontée: «Je ne changerais rien.

«J’embrasse l’intégralité du parcours de ma vie. Chaque partie a contribué à faire de moi ce que je suis aujourd’hui, et je suis très heureuse maintenant.







(Image: Internet inconnu)



S’exprimant depuis sa maison du lac de Zurich, en Suisse, une villa qu’elle partage avec son mari Erwin Bach, 64 ans, Tina déclare: «Il y a eu un certain nombre d’expériences difficiles qui auraient pu me briser, mais qui sont devenues le carburant de mon voyage, me propulsant vers le haut . »

Parmi les moments les plus sombres, il y avait ceux qui étaient mariés à feu Ike Turner, la chanteuse qui a vu le talent d’une jeune Anna Mae Bullock, l’a rebaptisée Tina Turner, l’a épousée en 1962 et les a mises sur la voie de la gloire.

Mais au fur et à mesure que sa consommation de drogue augmentait, son comportement violent et tricheur augmentait également.

En 1968, Tina s’occupait de son fils aîné Craig, dont le père saxophoniste Raymond Hill l’avait abandonnée, son fils avec Ike, Ronnie et les deux enfants d’Ike d’une relation précédente.







(Image: Getty Images)



Mais elle était tellement déprimée qu’elle est devenue «engourdie», en disant: «La seule chose que je pouvais ressentir, c’était que j’avais atteint la fin.»

Une nuit avant de monter sur scène, elle a pris 50 somnifères. Il faudrait encore huit ans avant qu’elle ne s’enfuie d’Ike avec seulement 36 cents sur elle.

En tant que mère célibataire qui approchait de 40 ans, elle s’est battue pour faire ses preuves dans l’industrie de la musique, un combat qui s’est terminé avec la sortie de Private Dancer en 1984.

L’album multi-platine s’est vendu à 10 millions d’exemplaires dans le monde.

Tina, qui a commencé à étudier le bouddhisme et le chant quotidien à la fin des années 60, raconte: «Après avoir tenté de me suicider, j’ai senti que j’étais toujours en vie parce que j’avais un but, une mission à accomplir dans la vie.

«Et après avoir survécu à des années d’abus, je savais que j’avais une résilience innée dans laquelle je pouvais puiser. Si je pouvais augmenter cela, je savais que je pourrais devenir inébranlablement heureux et réaliser mes rêves.







(Image: Getty Images)



«Quand j’ai enfin pu me voir et voir clairement ma vie, c’est à ce moment-là que j’ai pu trouver mon chemin pour contourner n’importe quel obstacle. J’ai pu surmonter mes défis et réaliser mes rêves.

Sa ténacité l’a aidée à réaliser 100 millions de ventes de disques, 12 victoires aux Grammys, un succès au box-office en 1985 avec Mad Max Beyond Thunderdome et une place au Rock & Roll Hall of Fame.

Même après avoir pris sa retraite en 2009, elle a développé le hit de West End et de Broadway Tina: The Musical, et a terminé son livre, Happiness Becomes You, un guide pour trouver la «joie».

«Les principes que je partage sont universels et peuvent aider tout le monde, quel que soit leur parcours», dit-elle.

«Une leçon clé consiste à élargir les zones de confort. La bravoure n’est pas le manque de peur, la bravoure c’est ressentir de la peur et aller de l’avant de toute façon. Et si cela ne vous vient pas naturellement, comme ce fut le cas pour moi, vous pouvez commencer par de petites choses.

«Quand j’ai choisi des chansons pour mes albums, il y en avait d’autres que je n’aimais pas au départ. Je me sentais mal à l’aise même en essayant de les chanter.

«Mais j’ai décidé de sortir de ma zone de confort et je leur ai donné un essai. L’une de ces chansons était What’s Love Got to Do with It. Donc, je suis très content d’avoir élargi ma zone de confort! »

Un autre exemple d’élargissement de sa zone de confort serait sûrement de quitter Nutbush, Tennessee.







(Image: Dave Benett / Getty Images)



Née Anna Mae en 1939, la ségrégation était la vie quotidienne. Elle est allée dans une école entièrement noire où les vacances d’été étaient programmées pour que les enfants puissent aider pendant la saison de récolte du coton. Et un homme a été une fois lynché non loin de chez elle.

Sa vie à la maison était instable, sa mère est sortie quand Tina avait 11 ans. Sa cousine Margaret est devenue sa meilleure amie mais est décédée dans un accident de voiture.

La mère de Tina l’a ensuite invitée à St Louis quand elle avait 16 ans, un chemin qui la mènera à Ike.

Avance rapide jusqu’en 1986 et Tina a rencontré le directeur de la musique allemande Erwin, 16 ans son cadet.

Ils sont ensemble depuis 34 ans et sont mariés depuis 2013. «C’est mon partenaire de vie inébranlable, mon âme sœur et mon mari», dit-elle.

Sa maison suisse est livrée avec son portrait de Tina en reine égyptienne et un ensemble de 22 pièces de mobilier Louis Philippe doré, mais elle est toujours la fille de Nutbush.

«Je suis née Anna Mae, puis je suis devenue Tina Turner», dit-elle. «Au cours de ma carrière, je suis devenu un bon mélange des deux – yin et yang, pour ainsi dire. Ce sont deux facettes de ma personnalité, deux facettes de ma vie.

«Je peux ressembler à une grande dame maintenant, mais je me considère toujours comme Anna Mae.

Alors, quelle est la prochaine étape de sa liste?

«J’ai tout fait», dit-elle. «Ces jours-ci, j’aime me promener, lire, chanter, regarder des films, préparer des repas sains et dormir aussi tard que je le souhaite. C’est mon plaisir coupable.







(Image: Archives Michael Ochs)



Elle a lutté contre une mauvaise santé ces dernières années et a dû réapprendre à marcher après un accident vasculaire cérébral en 2013.

Trois ans plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer intestinal et une insuffisance rénale. Elle a envisagé le suicide assisté avant qu’Erwin ne fasse don de son rein en 2017.

Elle écrit au sujet du suicide de son fils en 2018 à l’âge de 59 ans, en disant: «J’étais à Paris avec Erwin pour fêter notre anniversaire et assister au défilé de notre ami Giorgio Armani. Après le spectacle, j’étais sur le point d’aller me coucher quand Erwin a reçu un message urgent de Los Angeles. Craig était mort par suicide.

«Cela fait presque deux ans maintenant, mais Craig me manque autant que jamais. Craig souffrait d’une profonde solitude, qui, je crois, était liée à une dépression clinique. Il était proche de son jeune frère, mais il souffrait en silence. Ce n’est qu’à sa mort subite que j’ai commencé à comprendre que Craig faisait face à de graves problèmes de santé mentale.

Malgré de telles pertes, quand elle se regarde dans le miroir, elle dit voir «la sérénité». Et qu’a-t-elle appris sur l’argent? «Cela ne vous rend pas heureux. Le bonheur est en vous.

Il semble que Tina ait la réponse à ce que l’amour a à faire. Si vous pouvez apprendre à vous aimer et à aimer les autres, tout.

* Le bonheur devient toi par Tina Turner, Harper Thorsons, 16,99 £.

* Si vous avez du mal et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Vous pouvez également envoyer un e-mail à jo@samaritans.org ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale