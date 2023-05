Tina Turner: les hommages affluent à la chanteuse légendaire après sa mort à l’âge de 83 ans – dernières mises à jour

Le manager de Tina Turner dit que la chanteuse était « une force de la nature unique et remarquable »

«Mes condoléances à son mari Erwin et à la famille de Tina. Ce n’est que de l’amour… et c’est tout.

« Merci d’être une source d’inspiration pour des millions de personnes à travers le monde pour avoir dit votre vérité et nous avoir offert votre voix incroyable.

« Je serai éternellement reconnaissant pour le temps que nous avons passé ensemble en tournée, en studio et en tant qu’amis.

Bryan Adams, l’auteur-compositeur-interprète canadien, a déclaré que Turner était « une sacrée femme puissante » et a rappelé le temps que le couple avait passé ensemble.

Notre bien-aimé #Tina Turner est mort. Depuis #Nutbush au sommet, elle était une interprète absolument brillante et une source d’inspiration pour nous tous. Que des vols d’anges la chantent pour son repos, mais si je connais Tina, elle chante le plomb.

Bette Midler, la chanteuse et actrice, a déclaré que Turner jouerait le chant « principal » pour les « vols d’anges la chantant pour son repos ».

« Amour et prières à toute la famille, les amis et les proches de Tina # [email protected] »

« Que Dieu vous bénisse Tina, la reine du rock et de la soul et une amie chère à notre famille », a-t-il écrit.

Elle était inspirante, chaleureuse, drôle et généreuse. Elle m’a tellement aidé quand j’étais jeune et je ne l’oublierai jamais.

Le chanteur des Rolling Stones, Sir Mick Jagger, qui a fait un duo avec Tina Turner pendant Live Aid en 1985, a écrit sur Instagram : « Je suis tellement attristé par le décès de ma merveilleuse amie Tina Turner. Elle était vraiment une interprète et une chanteuse extrêmement talentueuse.

Une survivante de la violence domestique qui a inspiré d’autres femmes et a récemment choisi de soutenir Women’s Aid pour le 5e anniversaire de @TinaTheMusical elle sera toujours #Simplement le meilleur ❤ https://t.co/D5IX6fZCoW

Paloma Faith a décrit Turner comme l’une de ses « plus grandes influences et inspirations ».

Faith a écrit sur Instagram : « Je ne peux même pas commencer. Vraiment, je ne peux pas. Tina, tu étais probablement l’une de mes plus grandes influences et inspirations. J’ai grandi avec vous dans le contexte de mon enfance et tout au long de mon apprentissage de mon métier, je suis toujours revenu vers vous.

«Je suis éternellement reconnaissant de vous avoir vu vivre plusieurs fois. Je suis toujours en admiration devant le feu et l’énergie de votre âme. Personne ne s’en approche.

« Merci pour tous les cadeaux que vous m’avez donnés, ainsi qu’à nous, en tant que femmes, pour nous responsabiliser et nous défendre et être comptées en transformant notre douleur en une force de la nature. Tu étais vraiment incroyable… RIP ».

Le chanteur Rick Astley a salué Tina Turner comme « l’un des plus grands » dans son propre hommage en ligne.