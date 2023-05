Tina Turner : Le traumatisme et le triomphe d’une légende de la musique | Actualités Ents & Arts

« Regardez ce que j’ai fait dans cette vie, avec ce corps », a déclaré Tina Turner, dans un documentaire publié sur sa vie en 2021. « Je suis une fille d’un champ de coton, qui s’est tirée au-dessus de ce qui ne m’a pas été enseigné. . »

Tina TurnerLa vie de était une histoire de traumatisme et de triomphe – elle était la star connue pour ses performances scéniques énergiques et sa voix rauque incomparable, qui a surmonté plusieurs luttes personnelles et professionnelles pour devenir la reine du rock ‘n’ roll.

La suivre mort à 83 ansdes hommages ont été rendus à une « légende », une « icône » et une « force remarquable de la nature », des autres stars de la musique à la Maison Blanche, avec des clips de ses plus grands succès – dont Proud Mary, Nutbush City Limits, The Best , Nous n’avons pas besoin d’un autre héros et Qu’est-ce que l’amour a à voir avec ça – inondant les médias sociaux.

« Le monde perd une légende » – hommages à Tina Turner

Tout au long de sa carrière, Turner a remporté un total de 12 Grammys et a été intronisée à deux reprises au Rock ‘n’ Roll Hall Of Fame, en tant qu’artiste solo et dans le cadre du duo qu’elle a formé avec son ex-mari, Ike Turner, en les années 1960.

Tina Turner chante le meilleur



Elle a été la première femme à apparaître sur la couverture de Rolling Stone et a battu des records – détenant auparavant le record du monde Guinness du plus grand public payant pour un artiste solo, attirant un public de 180 000 personnes pour son spectacle au stade Maracana à Rio de Janeiro , Brésil, en 1988.

Et elle a également inspiré une comédie musicale primée basée sur son incroyable vie – l’histoire de la star qui a connu un succès stratosphérique, y compris des ventes de plus de 100 millions de disques dans le monde, après avoir surmonté des années d’abus de la part de son père et de son ex-mari, et le refus de ceux qui lui ont dit qu’elle ne pouvait pas devenir une star solo.

Tina Turner est née Anna Mae Bullock à Nutbush, Tennessee, le 26 novembre 1939, de parents Zelma Priscilla et Floyd Richard Bullock. À l’âge de 11 ans, elle a déménagé pour vivre avec sa grand-mère après que sa mère ait quitté sa relation abusive avec son père.

Image:

Tina avec son ex-mari violent et partenaire musical Ike Turner en 1966. Photo : AP



A 16 ans, elle rejoint sa mère et sa soeur Alline dans la ville de St Louis dans le Missouri, où elle rencontre pour la première fois son futur mari.

Elle a rapidement rejoint son groupe The Kings Of Rhythm en tant que première femme – et lorsqu’elle s’est réinventée en tant que Tina Turner en 1960, le groupe s’est reformé pour devenir la Ike And Tina Turner Revue.

Cette même année, Turner a donné naissance à leur premier enfant Ronnie et le couple s’est marié à Tijuana, au Mexique, en 1962. Ronnie était son deuxième enfant; son premier, Craig Raymond Turner, était avec le saxophoniste des Kings Of Rhythm, Raymond Hill.

Image:

Les célèbres jambes de Turner auraient été assurées pour des millions. Photo : AP



Le groupe a produit une série de tubes RnB, dont A Fool In Love et It’s Gonna Work Out Fine, mais c’est la sortie de River Deep – Mountain High en 1966 qui a vu leur popularité monter en flèche dans le monde entier. La sortie a été suivie d’une tournée au Royaume-Uni avec Les pierres qui roulent comme acte de soutien du groupe.

Des chansons telles que Come Together, Honky Tonk Woman et Proud Mary ont contribué à consolider leur statut, cette dernière leur remportant un Grammy en 1972.

Mais dans les coulisses, Turner subissait des abus de la part de son mari.

Elle est restée avec lui jusqu’en 1976, mais a révélé plus tard qu’elle avait tenté de se suicider au cours de leur relation. « Je n’en pouvais tout simplement plus », a-t-elle écrit dans ses mémoires de 2018, à propos du moment où elle a touché le fond.

Image:

Des fleurs ont été laissées sur sa star du Hollywood Walk of Fame après l’annonce de sa mort



Lors de leur divorce, elle n’aurait demandé rien de plus que le droit de conserver l’utilisation de son nom de scène, et elle a continué à se réinventer en tant que star solo.

Ce n’était pas facile, avec un démarrage lent pour le premier album Tina Turns The Country On ! en 1974, suivi d’Acid Queen en 1975, mais Turner a repoussé ceux qui lui ont dit qu’en tant que femme noire approchant la quarantaine, elle ne ferait jamais la transition vers le rock.

En savoir plus:

Tout simplement le meilleur : Tina Turner en images

Les chansons les plus écoutées de Tina Turner 1. Le meilleur

2. Qu’est-ce que l’amour a à voir avec ça ?

3. Fière Marie

4. Qu’est-ce que l’amour a à voir avec ça ? (avec Kygo)

5. River Deep Mountain High (avec Ike Turner)

6. Nous n’avons pas besoin d’un autre héros (Thunderdome)

7. Limites de la ville de Nutbush (avec Ike Turner)

8. Danseur privé

9. C’est seulement l’amour (avec Bryan Adams)

10. Proud Mary (avec Ike Turner)

Tout au long des années 1980, elle reconstruit sa carrière, avec une série de succès à partir de 1983 avec une reprise de Let’s Stay Together d’Al Green et la sortie en 1984 de son album Private Dancer. Sa chanson la plus reconnaissable, une reprise de The Best, est sortie en 1989. À ce moment-là, son image de grands cheveux et de mini-jupes était devenue emblématique, ses célèbres jambes devenant presque aussi célèbres que sa voix distinctive.

En 1986, Turner a été honoré d’une étoile sur le Hollywood Walk Of Fame. Sa première intronisation au Rock ‘n’ Roll Hall Of Fame, pour son travail avec Ike, a eu lieu en 1991, bien qu’aucun des deux n’ait assisté à la cérémonie. Son intronisation en tant qu’artiste solo est intervenue quelque 30 ans plus tard, en 2021.

« S’ils me donnent encore des récompenses à 81 ans, j’ai dû faire quelque chose de bien », a-t-elle déclaré dans un discours de remerciement enregistré.

Turner sur la reconnaissance et les réalisations



Elle a été intronisée par Angela Bassett, l’actrice qui a incarné Turner dans le film de 1993 What’s Love Got To Do With It. Bassett et Laurence Fishburne, qui ont joué Ike, ont été nominés aux Oscars pour leurs performances.

« Imaginez une fille noire de Nutbush, Tennessee, qui incarnait plus de talent que sa petite ville n’aurait jamais pu rêver », a déclaré Bassett lors de la cérémonie du Temple de la renommée. « Imaginez cette même fille franchir toutes les barrières pour entrer un jour dans l’histoire.

« Les gens me disent encore à quel point Tina a compté pour eux. Je sais exactement ce qu’ils signifient, car elle a signifié cela et plus encore pour moi. Moi aussi, je fais partie de ces personnes bénies par le don remarquable de Tina pour inspirer. »

Dans les années 1990, Turner a rejoint la liste des musiciens de Bond, exprimant la chanson titre de Goldeneye de Pierce Brosnan.

Image:

Sir Mick Jagger et Turner lors d’une représentation du Rock ‘n’ Roll Hall Of Fame en 1989



Après une brève pause dans le showbusiness, elle revient sur le devant de la scène en 2008 aux Grammy Awards, où elle interprète Proud Mary aux côtés de Beyonce. D’autres duos notables tout au long de sa carrière comprenaient des performances avec David Bowie et avec les Rolling Stones lors de Live Aid en 1985.

En 2008, elle a entamé sa tournée du 50e anniversaire et en 2016, elle a annoncé Tina – The Tina Turner Musical.

En 2021, elle a vendu les droits de son arrière-catalogue après avoir conclu un accord avec BMG pour une somme non divulguée, et le dernier de ses 34 succès du Top 40 britannique est sorti en 2020, lorsqu’elle a réenregistré What’s Love Got To Do With It avec le DJ norvégien Kygo.

Image:

Turner et son mari lors de la soirée d’ouverture de la comédie musicale Tina en avril 2018



Les œuvres solo de Turner comprennent 10 albums studio, deux albums live, deux bandes sonores et cinq compilations, qui ont vendu ensemble plus de 100 millions de disques. En plus de sa musique, Turner a également joué dans des films tels que Tommy en 1975, Mad Max Beyond Thunderdome en 1985 et Last Action Hero en 1993.

Dans sa vie personnelle, elle a rencontré le producteur de musique Erwin Bach dans les années 1980 et le couple s’est marié des années plus tard sur les rives du lac de Zurich en Suisse, où ils vivaient. En 2013, Bach lui a sauvé la vie en lui faisant don d’un de ses reinsa-t-elle révélé dans ses mémoires en 2018.

Elle a fait face à un chagrin d’amour cette année-là, quand son le fils aîné Craig est mort par suicideet de nouveau en 2022 lorsque son deuxième fils Ronnie est décédé d’un cancer.

Image:

Photo : AP



Connue pour sa force et sa résilience tout au long de sa vie, dans une interview avec le New York Times en 2019, elle a déclaré: « Je ne veux pas nécessairement être une personne » forte « . J’ai eu une vie terrible. J’ai juste continué. «

Turner a toujours continué.

Et dans ce qui a dû être l’une de ses dernières interviews avant sa mort, elle a dit au Guardian exactement comment elle voulait qu’on se souvienne d’elle – en tant que reine du rock ‘n’ roll. « Une femme qui a montré aux autres femmes qu’il est normal de lutter pour le succès selon ses propres conditions. »