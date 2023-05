Tina Turner, la «reine du rock ‘n’ roll», décède à 83 ans

Tina Turner, la chanteuse d’origine américaine qui a quitté une communauté agricole difficile et une relation abusive pour devenir l’une des meilleures artistes du disque de tous les temps, est décédée mercredi à l’âge de 83 ans.

Elle est décédée paisiblement après une longue maladie dans sa maison de Kusnacht près de Zurich, en Suisse, a déclaré son représentant.

Turner a commencé sa carrière dans les années 1950 pendant les premières années du rock and roll et est devenue un phénomène MTV.

Dans la vidéo de sa chanson en tête des charts « What’s Love Got to Do with It », dans laquelle elle a appelé l’amour une « émotion de seconde main », Turner a incarné le style des années 1980 alors qu’elle se pavanait dans les rues de New York avec ses cheveux blonds hérissés, portant une veste en jean courte, une mini-jupe et des talons aiguilles.

Avec son goût pour l’expérimentation musicale et les ballades sans ambages, Turner s’est parfaitement adaptée au paysage pop des années 1980 dans lequel les fans de musique appréciaient les sons produits électroniquement et méprisaient l’idéalisme de l’ère hippie.

Parfois surnommée la « reine du rock ‘n’ roll », Turner a remporté six de ses huit Grammy Awards dans les années 1980. La décennie l’a vue décrocher une douzaine de chansons dans le Top 40, dont « Typical Male », « The Best », « Private Dancer » et « Better Be Good to Me ». Son spectacle de 1988 à Rio de Janeiro a attiré 180 000 personnes, ce qui reste l’un des plus grands publics de concert pour un seul artiste.

À ce moment-là, Turner était libre de son mariage avec le guitariste Ike Turner depuis une décennie.

La superstar a parlé des abus qu’elle a subis de la part de son ancien mari lors de leur partenariat conjugal et musical dans les années 1960 et 1970. Elle a décrit des yeux meurtris, des lèvres cassées, une mâchoire cassée et d’autres blessures qui l’ont envoyée à plusieurs reprises aux urgences.

« L’histoire de Tina n’est pas celle d’une victime, mais celle d’un triomphe incroyable », a écrit la chanteuse Janet Jackson à propos de Turner, dans un numéro de Rolling Stone qui a placé Turner au 63e rang sur une liste des 100 meilleurs artistes de tous les temps.

« Elle s’est transformée en une sensation internationale – une puissance élégante », a déclaré Jackson.

En 1985, Turner a donné une tournure fictive à sa réputation de survivante. Elle a joué le chef impitoyable d’un avant-poste dans une friche nucléaire, agissant aux côtés de Mel Gibson dans le troisième volet de la franchise Mad Max, « Mad Max Beyond Thunderdome ».

La plupart des chansons à succès de Turner ont été écrites par d’autres, mais elle les a animées avec une voix que le critique musical du New York Times, Jon Pareles, a qualifiée de « l’un des instruments les plus particuliers de la pop ».

« C’est à trois niveaux, avec un registre grave nasillard, un médium tranchant et aigu et un registre aigu si étonnamment clair qu’il ressemble à un fausset », a écrit Pareles dans une critique de concert de 1987.

« Ville à un cheval »

Elle est née Anna Mae Bullock le 26 novembre 1939 dans la communauté rurale de Nutbush au Tennessee, qu’elle a décrite dans sa chanson de 1973 « Nutbush City Limits » comme une « petite vieille communauté tranquille, une ville à un cheval ».

Son père travaillait comme surveillant dans une ferme et sa mère a quitté la famille lorsque la chanteuse avait 11 ans, selon les mémoires de la chanteuse de 2018 « My Love Story ». Adolescente, elle a déménagé à Saint-Louis pour rejoindre sa mère.

Ike Turner, dont la chanson de 1951 « Rocket 88 » a souvent été qualifiée de premier disque de rock and roll, l’a découverte à 17 ans lorsqu’elle a saisi le micro pour chanter lors de son émission de club à Saint-Louis en 1957.

Le chef du groupe a ensuite enregistré une chanson à succès, « A Fool In Love », avec sa protégée et lui a donné le nom de scène Tina Turner, avant que les deux ne se marient à Tijuana, au Mexique.

Tina a utilisé sa voix forte et répété avec acharnement des routines de danse en tant que chanteuse principale dans un ensemble appelé Ike and Tina Turner Revue. Elle a collaboré avec des membres de la royauté du rock, dont The Who et Phil Spector, dans les années 1960 et 1970 et est apparue sur la couverture du numéro deux du magazine Rolling Stone en 1967.

Ike et Tina Turner ont rebondi entre les maisons de disques, devant une grande partie de leur succès commercial à un calendrier de tournées implacable. Leur plus grand succès a été une reprise de « Proud Mary » de Creedence Clearwater Revival.

Turner a quitté son mari une nuit en 1976 lors d’une étape de tournée à Dallas, après qu’il l’ait frappée lors d’un trajet en voiture et qu’elle ait riposté, selon ses mémoires. Leur divorce a été finalisé en 1978.

Le Rock & Roll Hall of Fame a intronisé Ike et Tina Turner en 1991, les qualifiant de « l’un des actes live les plus formidables de l’histoire ». Ike Turner est décédé en 2007.

En route vers l’Europe

Après avoir quitté son mari, Turner a passé des années à lutter pour retrouver le devant de la scène, en sortant des albums solo et des singles qui ont échoué et en donnant des concerts lors de conférences d’entreprise.

En 1980, elle rencontre le nouveau manager Roger Davies, un directeur musical australien qui la dirigera pendant trois décennies. Cela a conduit à un solo n ° 1 – « What’s Love Got to Do With It » – puis en 1984, son album « Private Dancer » l’a propulsée au sommet des charts.

« Private Dancer » est devenu le plus gros album de Turner, la pierre angulaire d’une carrière qui l’a vue vendre plus de 200 millions de disques au total.

En 1985, Turner a rencontré le directeur musical allemand Erwin Bach qui est devenu son partenaire à long terme et en 1988, elle a déménagé à Londres, commençant une résidence de plusieurs décennies en Europe. Elle a sorti deux albums studio dans les années 1990 qui se sont bien vendus, en particulier en Europe, a enregistré la chanson thème du film Bond de 1995 « GoldenEye » et a organisé une tournée mondiale réussie en 2008 et 2009.

Après cela, elle a pris sa retraite du show business. Elle a épousé Bach, renonçant à sa nationalité américaine et devenant citoyenne suisse.

Elle a lutté contre un certain nombre de problèmes de santé après sa retraite et en 2018, elle a fait face à une tragédie familiale, lorsque son fils aîné, Craig, s’est suicidé à 59 ans à Los Angeles. Son fils cadet Ronnie est décédé en décembre 2022.

Son nom continue d’attirer le public des années après sa retraite. Le spectacle musical « TINA: The Tina Turner Musical », avec Adrienne Warren agissant et chantant initialement l’histoire de la vie de la star, a d’abord été un succès dans le West End de Londres en 2018, puis à Broadway, et est toujours en cours. Et en 2021, HBO a publié un documentaire sur sa vie, « Tina ».

Elle laisse dans le deuil Bach et deux fils d’Ike qu’elle a adoptés.

