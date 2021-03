La chanteuse What’s Love Got to Do with It révèle dans le film comment elle veut entrer dans le dernier chapitre de sa vie à l’abri des projecteurs et dit franchement aux téléspectateurs qu’elle souffre d’une forme de trouble de stress post-traumatique qui découle de la violence conjugale qu’elle souffert des mains de son premier mari, Ike Turner.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy