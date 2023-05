Tina Turner et la ligue de rugby : un partenariat durable qui a changé la face du jeu | Nick Tedeschi

je28 ans se sont écoulés depuis que Tina Turner a figuré dans sa dernière campagne en tant que bande originale de la ligue de rugby, mais telle est la révérence dans laquelle elle est détenue en Australie, la nouvelle de sa mort a jeté un long et sombre voile sur le jeu.

La chanteuse, qui a joué dans la promotion de la Winfield Cup avec ses tubes What You Get Is What You See et The Best de 1989 à 1995, est décédée mercredi à son domicile en Suisse à l’âge de 83 ans. Témoignage de son immense et durable popularité, le jeu a été submergé par la tristesse et la nostalgie.

Depuis le milieu des années 90, il y a eu des appels réguliers pour ramener Turner dans une autre campagne ou faire la une d’une autre grande finale. Pas plus tard qu’en 2019, la LNR était en pourparlers avec sa direction pour ramener la chanteuse et The Best. Jimmy Barnes a interprété la chanson pour une promotion de longue date de Fox NRL.

Aucune campagne – ni Bon Jovi ni Chumbawamba ni Tom Jones, ni les Hoodoo Gurus ni la poésie de Thomas Keneally ni Jessica Mauboy – n’a jamais été à la hauteur de l’inspiration et de la fanfare que Turner a gérées.

Turner était sans doute aussi aimée en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland que partout ailleurs dans le monde, une situation remarquable pour une grand-mère née à Nutbush, Tennessee, qui n’avait aucune idée de ce qu’était la ligue de rugby avant de devenir sa voix.

Une star mondiale qui était considérée comme l’une des plus grandes interprètes au sommet de sa renommée à la fin des années 1980, Ken Arthurson et John Quayle ont réussi l’un des coups les plus improbables en signant Turner pour devenir la voix et le visage du jeu. Tenter de changer l’image du sport comme barbare et brutal, c’était une tentative de séduire les supporters féminins, d’adoucir et de glamouriser les stars du jeu et de rendre le jeu sexy.

Tina Turner se produit lors de la grande finale de 1993 au stade de football de Sydney. Photographie : Mark Baker/Reuters

Les publicités ont été un succès immédiat. La ligue de rugby a été présentée sous un jour époustouflant, un changement marqué par rapport aux publicités bourrues et détachées des années passées qui étaient dépourvues de créativité et d’ambition. Tina Turner était cool. Ses chansons étaient cool. Maintenant, la ligue de rugby était cool.

Le monde était beaucoup plus grand à la fin des années 1980 et attirer une icône mondiale a insufflé au jeu un véritable sentiment de valeur.

Même les courtiers les plus optimistes de la ligue de rugby à l’époque n’auraient pas pu imaginer le succès des campagnes Turner – ou l’héritage qu’elles créeraient. Quayle, en particulier, mérite l’essentiel du crédit pour avoir embarqué Turner.

En ce qui concerne les points de démarcation critiques dans l’histoire de la ligue de rugby, l’implication de Turner en est certainement une. Le jeu à la fin des années 1970 et au début des années 1980 était un jeu semi-professionnel, un jeu connu pour sa violence abjecte, son administration amateur et sa vision du monde bornée. Turner a changé cela et au milieu des années 1990, la ligue de rugby s’était modernisée. Le jeu avait maintenant un attrait commercial de grande envergure. Les stars du jeu se sont comportées comme telles. L’habileté et la vitesse étaient désormais autant appréciées que la ténacité et l’agressivité. Les foules étaient en hausse et nettement plus diversifiées. Télévision recherchée.

La ligue de rugby est passée d’un jeu à une entreprise et l’impact de Turner sur cela ne peut être sous-estimé.

Sans elle et le nettoyage d’image qu’elle a fourni, il est peu probable que le tumulte qui a englouti le jeu dans les années 1990 aurait frappé aussi rapidement ou aussi fort qu’il l’a fait. Turner, dans un temps extraordinairement rapide, a fourni à la ligue de rugby un attrait de grande envergure. Cela a apporté des opportunités commerciales que l’administration de l’époque était mal préparée non seulement à exploiter pleinement, mais à comprendre pleinement que leur monde était en train de changer.

L’ancien skipper de Kiwi, Mark Graham, a dit un jour que la ligue de rugby était un jeu professionnel dirigé par des amateurs, et à aucun moment cela n’a été plus vrai qu’au début des années 1990. L’industrie naissante de la télévision payante était arrivée, mais l’ARL offrait à la fois un jeu hebdomadaire à l’ABC et des droits de télévision payante pour rien à Kerry Packer. Les joueurs voyaient plus d’argent entrer dans le jeu – même avec ce qui restait sur la table – et voulaient leur part alors que le professionnalisme à plein temps était en vue, mais le jeu semblait irrité par cette notion. Tout a atteint son paroxysme dans la guerre de la Super League qui était essentiellement la ramification d’une entreprise mal gérée.

Le professionnalisme à plein temps, la télévision payante et la commercialisation du jeu seraient bien sûr un jour arrivés. Sans que Turner n’ait accéléré tout cela à travers ses campagnes publicitaires, cela aurait pu se produire de manière plus organique et avec plus de temps pour que les administrateurs se familiarisent avec le monde dans lequel ils se trouvaient. Son impact sur la ligue de rugby, peut-être involontairement, a été immense.