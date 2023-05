Tina Turner et la ligue australienne de rugby : une histoire d’amour influente qui a changé la face du jeu

Tina Turner est surtout connue comme une rockeuse pionnière, mais l’Australie s’est également souvenue d’elle jeudi pour son rôle « unique » dans l’histoire de la ligue de rugby du pays.

Dans les années 1980, les hauts gradés du sport ont décidé qu’il avait besoin d’une refonte pour attirer un nouveau public, en particulier les femmes et les familles, et c’est là que la « reine du rock ‘n’ roll » américaine est intervenue.

Cela a conduit à son coup Ce que vous obtenez est ce que vous voyez utilisé dans une campagne de marketing risquée de 1989 mettant en vedette des montages de joueurs parfois torse nu sur la plage et sur le terrain alors que Turner entonnait la chanson.

Tina Turner est surtout connue comme une rockeuse pionnière, mais l’Australie s’est également souvenue d’elle jeudi pour son rôle « unique » dans l’histoire de la ligue de rugby du pays.

Comme hommages affluent du monde entier vers l’un des plus grands noms de la musique, qui décédé Mercredi âgée de 83 ans en Suisse, de nombreux Australiens se sont souvenus avec tendresse de son histoire d’amour influente avec le sport.

A LIRE AUSSI | Des fleurs et des bougies devant la maison suisse de Tina Turner alors que les fans rendent hommage: « Vous êtes tout simplement le meilleur »

« Elle a joué un rôle unique dans la campagne de marketing sportif probablement la plus emblématique de notre histoire », a déclaré le directeur général de la Ligue nationale de rugby, Andrew Abdo.

« C’était inspirant et cela a amené les gens à penser différemment à la ligue de rugby. Ce qui a fait le succès de cette campagne, c’est Tina – quelle personne merveilleuse elle était. »

La ligue de rugby australienne est maintenant massivement populaire et un géant des affaires, mais c’était une autre histoire à la fin des années 1980, quand elle a été ridiculisée par certains comme appartenant à la classe ouvrière et macho.

Les hauts gradés du sport ont décidé qu’il avait besoin d’une refonte pour attirer un nouveau public, en particulier les femmes et les familles, et c’est là que la « reine du rock ‘n’ roll » américaine est intervenue.

L’assistant du directeur général de l’époque, John Quayle, était ami avec Roger Davies, un fan de la ligue de rugby australienne vivant en Amérique et le manager de Turner.

Cela a conduit à son coup Ce que vous obtenez est ce que vous voyez utilisé dans une campagne de marketing risquée de 1989 mettant en vedette des montages de joueurs parfois torse nu sur la plage et sur le terrain alors que Turner entonnait la chanson.

« Il y avait beaucoup d’opposition à cela parce que nous utilisions à l’époque – et il a été dit – » une grand-mère noire américaine « pour promouvoir le jeu de la ligue de rugby et c’était très controversé », a déclaré Quayle à la chaîne de télévision nationale ABC jeudi.

« C’était controversé jusqu’à ce que les gens l’entendent. Et quand ils l’ont entendu et que les gens ont vu cette publicité, ils ont reconnu à travers le pays que c’était l’une des plus grandes publicités sportives de tous les temps. »

Regarder l’annonce ICI.

Un succès retentissant, il a été rapidement suivi d’une autre promo mettant en vedette sa ballade puissante Simplement le meilleurqui est crédité d’avoir envoyé la ligue de rugby à des niveaux de popularité sans précédent en Australie.

Dans un coup encore plus important, Turner a ensuite été amenée en Australie pour se produire en direct lors de la grande finale de 1993 à Sydney, rejoignant les célébrations à plein temps pour s’ancrer dans le folklore de la ligue de rugby.

Quayle a raconté que bien que Turner ne sache « rien » du sport au départ, elle « s’y est réchauffée ».

« Elle aimait les joueurs. Elle a compris au bout d’un moment à quel point ils étaient en forme, à quel point ils étaient beaux », a-t-il déclaré.

Regardez sa performance en direct ICI.

Simplement le meilleur a été réutilisé avant la saison 2020, Turner se disant « ravie ».

« Trente ans plus tard, voir la chanson célébrée et la campagne relancée est une leçon d’humilité », a-t-elle déclaré à ABC.

« La grande finale (1993) a été mon premier match de rugby à XIII et je ne l’ai jamais oublié. »

GALERIE | La vie de Tina Turner en images