Tina Turner est morte à 83 ans – Hollywood Life

Crédit d’image : Lehtikuva/Shutterstock

de Tina Turner La famille a publié une déclaration confirmant la mort de la chanteuse le 24 mai. dit la famille, par Pierre roulante. « Avec elle, le monde perd une légende de la musique et un modèle. »

Les détails spécifiques sur la « longue maladie » n’ont pas été confirmés. Tout au long de son incroyable carrière, Tina a remporté 12 Grammy Awards, dont le Lifetime Achievement Award en 2018. Elle a également été intronisée deux fois au Rock n Roll Hall of Fame – une fois avec Ike Turner, puis à nouveau en tant qu’artiste solo.

Outre son illustre carrière, Tina avait également une famille magnifique, dont deux fils biologiques et deux fils adoptifs. Elle a partagé l’un de ses fils biologiques avec Raymond Colline et l’autre avec Ike Turner, tout en adoptant les deux enfants d’Ike issus d’une précédente relation. Ses enfants biologiques, Raymond et Ronnie, décédés respectivement en 2018 et 2022. Raymond est mort par un suicide apparent, tandis que Ronnie a succombé à sa bataille contre le cancer du côlon.

Il y a longtemps que des rumeurs circulent sur l’apparente séparation de Tina avec ses fils. Dans une interview en 2018, Ike Turner Jr., l’un des enfants adoptés de Tina, a déclaré qu’il ne lui avait pas parlé depuis près de 20 ans. « Je ne pense pas non plus qu’aucun de mes frères ne lui ait parlé depuis longtemps », a-t-il ajouté dans le Courrier quotidien entretien.

