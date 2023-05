Tina Turner est décédée à 83 ans

La chanteuse Tina Turner est décédée à l’âge de 83 ans des suites d’une longue maladie, selon un communiqué publié mercredi sur sa page Facebook officielle.

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Tina Turner. Avec sa musique et sa passion sans bornes pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain », indique le communiqué.

« Aujourd’hui, nous disons au revoir à une chère amie qui nous laisse sa plus grande œuvre : sa musique. Toute notre compassion va à sa famille. Tina, tu vas beaucoup nous manquer », a-t-il poursuivi.

Largement surnommée la reine du rock ‘n’ roll, Turner a eu une carrière de plus de 60 ans et a inclus des chansons emblématiques « Proud Mary » et « What’s Love Got to Do With It ». Connue pour ses performances énergiques, ses paillettes emblématiques et ses cheveux ébouriffés, Turner a remporté 12 prix Grammy et vendu plus de 100 millions de disques dans le monde.

Ces dernières années, Turner avait souffert de problèmes de santé. Elle a reçu un diagnostic de cancer de l’intestin en 2016 et a subi une greffe de rein en 2017.

Dans une déclaration séparée à Sky News, un porte-parole a déclaré que Turner était décédée « paisiblement » chez elle à Küsnacht, près de Zurich, en Suisse.

« Avec elle, le monde perd une légende de la musique et un modèle », a déclaré le porte-parole.

Turner est née à Brownsville, Tennessee, sous le nom d’Anna Mae Bullock. Elle a vécu en Suisse principalement hors des projecteurs publics au cours de la dernière décennie.

Tuner a commencé sa carrière à l’adolescence à la fin des années 1950 en chantant pour le groupe de blues du musicien Ike Turner, Kings of Rhythm. Elle est rapidement devenue la principale attraction du groupe. En 1962, elle épouse Ike et commence à jouer avec lui en duo.

Cependant, le mariage et l’ensemble ont pris fin dans les années suivantes, car Tina a allégué qu’Ike était violent. Elle a ensuite sorti des albums solo acclamés tels que « Private Dancer » en 1984.

En 2021, Tuner a vendu ses droits musicaux à la société de musique allemande BMG. L’accord comprenait ses enregistrements passés sur 10 albums studio, ainsi que les droits sur son nom, son image et sa ressemblance. Elle est restée sous contrat avec le label Warner Music.

La même année, Turner a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame pour la deuxième fois. En 1991, elle a été consacrée avec son ex-mari Ike Turner, décédé en 2007.

Lors de la cérémonie d’intronisation de 2021, l’actrice Angela Bassett, qui a interprété Turner dans un film biographique de 1993, a fait l’éloge de la chanteuse dans un discours, et des interprétations de ses chansons ont été interprétées par des artistes tels que Keith Urban, HER et Christina Aguilera.

Suite à l’annonce de la mort de Turner, les hommages ont afflué pour le défunt chanteur.

« Je suis tellement attristé par le décès de ma merveilleuse amie Tina Turner », a tweeté le leader des Rolling Stones, Mick Jagger. « C’était vraiment une interprète et chanteuse extrêmement talentueuse. Elle était inspirante, chaleureuse, drôle et généreuse. Elle m’a tellement aidé quand j’étais jeune et je ne l’oublierai jamais. »