Tina Turner est décédée à 83 ans.

La mort de la reine du rock’n’roll a été annoncée sur Instagram mercredi.

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Tina Turner », indique le communiqué. « Avec sa musique et sa passion sans bornes pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain. Aujourd’hui, nous disons au revoir à une chère amie qui nous laisse à tous sa plus grande œuvre : sa musique. Toute notre compassion sincère va à sa famille. Tina, tu vas beaucoup nous manquer.