Tina Turner décède à 83 ans — RT Games & Culture

Chanteuse, danseuse, actrice et auteure Tina Turner « décédé paisiblement aujourd’hui à l’âge de 83 ans après une longue maladie », son publiciste a déclaré mercredi. Elle a passé ses derniers jours chez elle à Kusnacht près de Zurich.

Turner a eu une longue et riche carrière, accompagnée d’une vie personnelle mouvementée. Née Anna Mae Bullock dans l’État américain du Tennessee en 1939, elle a commencé à se produire avec Ike Turner en 1957. En 1960, elle a fait ses débuts sous le nom de scène Tina Turner, avec un duo à succès « A Fool in Love ».

Le duo s’est marié en 1962 et a chanté vers la gloire et la fortune avec des succès tels que « Proud Mary », jusqu’à ce qu’une rupture amère en 1976 révèle la forte consommation de drogue d’Ike et la violence physique de sa femme. Tina Turner a passé les six années suivantes à se produire dans des spectacles de cabaret et à faire des concerts à la télévision, jusqu’à ce qu’elle enregistre « Private Dancer » en 1983.

En 1984, « What’s Love Got to Do with It » est devenu le hit numéro un du Billboard 100. Elle a joué un rôle de soutien dans « Mad Max: Beyond Thunderdome » en 1985, obtenant le succès en tant qu’actrice. Une reprise de « The Best » de Bonnie Tyler sur son album « Foreign Affairs » de 1989 est devenue beaucoup plus connue que l’original, et souvent appelée à tort « Simply the Best ».

Turner a enregistré la chanson titre du film de James Bond « Goldeneye » de 1995. Elle a annoncé sa retraite des tournées en 2000, mais est revenue en 2008 pour une tournée du 50e anniversaire et un album des plus grands succès.

