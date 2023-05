Tina Turner, chanteuse surnommée la reine du rock ‘n’ roll, est décédée à 83 ans

La chanteuse Tina Turner est décédée à l’âge de 83 ans, a annoncé mercredi l’un de ses représentants.

Elle est décédée paisiblement après une longue maladie dans sa maison de Küsnacht près de Zurich, en Suisse, a déclaré son représentant.

Turner a commencé sa carrière dans les années 1950 pendant les premières années du rock and roll et est devenue un phénomène MTV.

MONTRE | Turner se produit à St. John’s en 1985 : Tina Turner à Terre-Neuve en 1985 À l’été 1985, Tina Turner a joué quatre dates à St. John’s.

Dans la vidéo de sa chanson en tête des charts Qu’est ce que l’amour a à voir avec çadans laquelle elle appelait l’amour une « émotion de seconde main », Turner incarnait le style des années 1980 alors qu’elle se pavanait dans les rues de New York avec ses cheveux blonds hérissés, vêtue d’une veste en jean courte, d’une mini-jupe et de talons aiguilles.

Avec son goût pour l’expérimentation musicale et les ballades aux mots francs, Turner s’est parfaitement adaptée au paysage pop des années 80 dans lequel les fans de musique appréciaient les sons produits électroniquement et méprisaient l’idéalisme de l’ère hippie.

Parfois surnommée la « reine du rock ‘n’ roll », Turner a remporté six de ses huit Grammy Awards dans les années 1980. La décennie l’a vue décrocher une douzaine de chansons dans le Top 40, dont Homme typique, Le meilleur, Danseur privé et Mieux vaut être bon avec moi. Son spectacle de 1988 à Rio de Janeiro a attiré 180 000 personnes, ce qui reste l’un des plus grands publics de concert pour un seul artiste.

REGARDER | Turner dans le Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça Clip musical:

« Une sensation internationale »

À ce moment-là, Turner était libre de son mariage avec le guitariste Ike Turner depuis une décennie.

La superstar a parlé des abus qu’elle a subis de la part de son ancien mari lors de leur partenariat conjugal et musical dans les années 1960 et 1970. Elle a décrit des yeux meurtris, des lèvres cassées, une mâchoire cassée et d’autres blessures qui l’ont envoyée à plusieurs reprises aux urgences.

« L’histoire de Tina n’est pas celle d’une victime, mais celle d’un triomphe incroyable », a écrit la chanteuse Janet Jackson à propos de Turner, dans un numéro de Rolling Stone qui a placé Turner au 63e rang sur une liste des 100 meilleurs artistes de tous les temps.

« Elle s’est transformée en une sensation internationale – une puissance élégante », a déclaré Jackson.

En 1985, Turner a donné une tournure fictive à sa réputation de survivante. Elle a joué le chef impitoyable d’un avant-poste dans une friche nucléaire, agissant aux côtés de Mel Gibson dans le troisième volet de la franchise Mad Max, Mad Max au-delà de Thunderdome.