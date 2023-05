Tina Turner, chanteuse résiliente saluée comme la «reine du rock and roll», décède à 83 ans – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) — Tina Turner, la chanteuse rock et soul dynamique qui a connu des débuts modestes et a surmonté un mariage notoirement abusif pour devenir l’une des artistes féminines les plus populaires de tous les temps, est décédée, selon un message sur sa page Facebook vérifiée. Elle avait 83 ans.

Interprète live fascinante, Turner a eu une série de succès R&B dans les années 1960 et au début des années 70 avec son mari dominateur et violent Ike Turner avant de le quitter – fuyant leur chambre d’hôtel à Dallas avec 36 cents.

Sa carrière solo a pataugé pendant des années avant qu’elle ne fasse un retour époustouflant en 1984 avec son album multiplatine « Private Dancer » et son hit n°1, « What’s Love Got to Do With It ».

Avant longtemps, Turner était une superstar mondiale, commandant MTV avec ses perruques hérissées, ses jupes courtes et ses longues jambes célèbres se pavanant sur les scènes de concert avec des talons de trois pouces.

Son talent lui a valu d’être acclamée en tant que «reine du rock ‘n’ roll», tandis que sa résilience a fait d’elle une héroïne pour les femmes battues du monde entier. Quand elle a chanté la douleur et le chagrin d’amour de sa voix rauque et pleine de gorge, chaque mot sonnait vrai.

« Pendant longtemps, j’ai eu l’impression d’être coincée, sans issue à la situation malsaine dans laquelle je me trouvais », a-t-elle déclaré. revue de Harvard business en 2021. « Mais ensuite j’ai eu une série de rencontres avec différentes personnes qui m’ont encouragé… Et une fois que j’ai pu me voir clairement, j’ai commencé à changer, ouvrant la voie à la confiance et au courage. Cela a pris quelques années, mais finalement j’ai pu défendre ma vie et recommencer à zéro.

« Il savait que j’avais le potentiel pour devenir une star »

Elle est née Anna Mae Bullock en 1939 dans une famille de métayers pauvres près de Nutbush, dans le Tennessee, une communauté rurale au nord de Memphis qu’elle a ensuite rendue célèbre dans sa chanson autobiographique, « Nutbush City Limits ». Elle a passé ses premières années à vivre avec sa grand-mère après la séparation de ses parents.

« Nous n’étions pas dans la pauvreté. Nous avions de la nourriture sur la table. Nous n’avions tout simplement pas de choses fantaisistes, comme des vélos », a déclaré Turner dans une interview en 2005 avec Oprah Winfrey.

«Nous étions des gens d’église, donc à Pâques, nous avons tout fini. J’étais très innocent et je ne savais pas grand-chose d’autre. Je connaissais la radio – BB King, country et western », dit Turner. « C’est à peu près ça. Je ne savais rien sur le fait d’être une star jusqu’à ce que les Blancs nous autorisent à descendre et à regarder leur télévision une fois par semaine.

Après la mort de leur grand-mère dans les années 1950, Turner et sa sœur Ruby ont déménagé à St. Louis, Missouri, pour vivre avec leur mère.

C’est à Saint-Louis qu’elle a commencé à visiter certains des clubs locaux et a rencontré le musicien Ike Turner, dont le groupe, Kings of Rhythm, était populaire dans la région. Il l’a recrutée à 17 ans pour rejoindre son groupe en tant que chanteuse.

«Ike a dû venir à la maison et demander à Ma si c’était d’accord pour moi de chanter avec lui. Il savait que j’avais le potentiel pour être une star. Nous étions proches, comme frère et sœur », a déclaré Turner à Winfrey. « Lors de ses soirées libres, nous faisions le tour de la ville en voiture et il me racontait sa vie, ses rêves. Il m’a dit que quand il était jeune, les gens le trouvaient peu attrayant. Cela lui a vraiment fait mal. Je me sentais mal pour lui. J’ai pensé : ‘Je ne te ferai jamais de mal, Ike.’ C’est ce que je voulais dire. Il était si gentil avec moi à l’époque, mais j’ai vu l’autre côté de lui.

Elle a commencé à se produire sous le nom de Tina Turner et, en 1960, ils ont formé la revue Ike & Tina Turner. Leur relation a évolué et leur fils Ronnie est né la même année. Ils se sont mariés en 1962 et ont élevé quatre enfants, dont deux enfants issus des relations précédentes d’Ike et le fils de Tina, Craig, également issu d’une relation précédente.

Une union brutale

Comme Turner l’a déclaré dans son autobiographie et dans des interviews, la violence physique a commencé presque dès le début.

Peau fine et mercurielle, Ike Turner aurait des accès de rage à la moindre provocation, a-t-elle dit, ajoutant qu’il la frappait avec tout ce qui était disponible – cintres, téléphones, une civière de chaussures en bois, ses poings.

Souvent, dit-elle, il la battait même avant qu’ils ne montent sur scène.

« Il me frappait dans les côtes, puis essayait toujours de me faire un œil au beurre noir. Il voulait que ses abus soient vus. C’était la partie honteuse », a déclaré Turner à Winfrey.

Tina a chanté la plupart de leurs chansons avec l’aide de choristes féminines, tandis que son mari est resté en arrière-plan, généralement à la guitare. Leur partenariat musical a donné lieu à une série de succès R&B, dont « A Fool In Love », « Nutbush City Limits » et « Proud Mary », leur reprise de 1971 d’une chanson de Creedence Clearwater Revival, qui a atteint la 4e place des charts pop et a remporté eux un Grammy.

Mais en dehors de la scène, leur mariage est resté tumultueux, alimenté en partie par la dépendance à la cocaïne d’Ike Turner.

« Une autre nuit, nous nous sommes disputés dans la loge et quand je suis montée sur scène, mon visage était enflé », a-t-elle déclaré à Winfrey. « Je pense que mon nez était cassé parce que du sang jaillissait dans ma bouche quand je chantais. Avant, je pouvais me cacher sous le maquillage. Mais vous ne pouvez pas cacher l’enflure.

Elle est restée avec Ike Turner pendant plus d’une décennie, terrifiée par son tempérament et déterminée à ne pas l’abandonner comme d’autres l’ont fait.

Mais les choses sont arrivées à un point critique dans juillet 1976 quand ils se sont envolés pour Dallas pour un spectacle. Turner a écrit dans son livre qu’après un vol en avion, son mari a commencé à la frapper dans une voiture sur le chemin de leur hôtel. Pendant qu’il dormait, elle s’est glissée hors de leur chambre, portant seulement une carte de crédit Mobil et 36 cents – « un quart, un centime et un penny ».

Elle s’est enfuie à travers une autoroute très fréquentée jusqu’à un motel, où un commis sympathique a vu son visage ensanglanté et lui a donné une chambre. Elle a ensuite appelé un avocat qu’elle connaissait, qui s’est arrangé pour qu’un ami vienne la chercher et l’a mise dans un avion pour Los Angeles.

« Après l’atterrissage de mon avion en Californie, j’avais le cœur dans les oreilles. J’avais peur qu’Ike soit là parce que quand je suis partie une fois auparavant, il m’a retrouvée dans un bus… », a-t-elle dit à Oprah. « Alors quand je suis descendu de cet avion, j’ai couru comme un fou. Je me suis dit : ‘S’il est là, je vais appeler la police en criant’. Et j’avais un chant dans la tête : ‘Je mourrai avant de rentrer.’ »

Son ascension vers la renommée internationale

À ce moment-là, une amie avait initié Turner au bouddhisme et à sa pratique du chant, qu’elle attribuait pour lui avoir donné la force de quitter son mari. Élevée baptiste, Turner a embrassé le bouddhisme de tout son cœur à l’âge mûr et a déclaré que ses enseignements avaient changé sa vie.

« J’en suis venue à comprendre que toute réalisation découle d’un changement intérieur », a-t-elle déclaré à Harvard Business Review. « Plus j’étudiais les principes bouddhistes, plus je creusais profondément en moi et nettoyais toutes les attitudes ou habitudes qui se dressaient sur mon chemin. »

Elle et Ike ont officiellement divorcé en 1978 après une longue bataille juridique. Elle a écrit dans son livre qu’il conservait la plupart des revenus et des actifs qu’ils avaient gagnés en tant que couple, pendant qu’elle s’occupait de leurs quatre fils. Le divorce l’a presque ruinée financièrement et, pendant les années suivantes, Turner a joué dans des émissions spéciales télévisées et à Las Vegas alors qu’elle luttait pour reconstruire sa carrière.

Son retour a pris de l’ampleur après avoir embauché le manager australien Roger Davies en 1979. Rod Stewart l’a invitée à jouer « Hot Legs » avec lui sur « Saturday Night Live » deux ans plus tard, et en 1983, sa reprise de « Let’s Stay Together » d’Al Green. devient un tube en Angleterre.

Puis vint « Private Dancer », qui a engendré trois succès dans le Top 10, remporté ses trois Grammys et s’est finalement vendu à plus de 10 millions d’exemplaires. Bien qu’elle n’ait pas aimé la chanson au début et qu’elle ait dû être persuadée de l’enregistrer, « What’s Love Got to Do With It » a fait d’elle, à 44 ans, la plus ancienne artiste féminine à marquer un hit n ° 1.

En 1985, au sommet de ses pouvoirs, elle a chanté sur le single caritatif « We Are the World », joué avec Mick Jagger lors des concerts historiques Live Aid et a joué dans le film post-apocalyptique de Mel Gibson « Mad Max Beyond Thunderdome », marquant un autre succès avec « We Don’t Need Another Hero », une chanson du film.

L’année suivante, Turner a fait la chronique de son début de carrière et de son mariage abusif dans un mémoire à succès, « I, Tina », qui a été adapté en un film à succès de 1993, « What’s Love Got To Do With It », avec Angela Bassett.

Les albums à succès, les singles et les concerts à guichets fermés se sont poursuivis tout au long de la fin des années 80 et 90, et Turner est resté un groupe live populaire jusque dans le nouveau millénaire, en particulier en Angleterre.

Turner a déménagé en Suisse dans les années 1990 avec son petit ami allemand Erwin Bach, un cadre de sa maison de disques. Il avait 16 ans de moins. Le couple s’est marié en 2013 après une relation amoureuse de 27 ans et en 2022 a acheté un domaine de 76 millions de dollars sur le lac de Zurich.

«Je paie des impôts ici (aux États-Unis). Ma famille est ici, » elle a dit à Larry King de CNN en 1997. « J’ai quitté l’Amérique parce que mon (plus grand) succès était dans un autre pays et que mon petit ami était dans un autre pays. L’Europe a beaucoup soutenu ma musique.

Ike et Tina Turner ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame en 1991 et elle a été intronisée en tant qu’artiste solo en 2021. «Tina», une comédie musicale basée sur l’histoire de sa vie, a ouvert ses portes à Broadway en 2018.

Turner est précédée dans la mort par ses deux fils, Craig, décédé en 2018, et Ronnie, en 2022.

« Certains des moments les plus heureux de ma vie ont été la naissance de mes magnifiques petits garçons, Craig et Ronnie, et le mariage de mon partenaire et âme sœur, Erwin Bach », a-t-elle déclaré au Today Show de NBC en 2021.

Professionnellement, dit-elle, ses moments les plus heureux se produisent en direct.

« L’un de mes premiers objectifs de carrière était de devenir la première femme noire à remplir les stades du monde entier », a-t-elle déclaré à NBC. « À l’époque, cela semblait impossible. Mais je n’ai jamais abandonné et je suis tellement heureuse d’avoir réalisé ce rêve.

