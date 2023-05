Tina Turner aimait l’Europe et a renoncé à la nationalité américaine

LONDRES — Née dans le Tennessee, Tina Turner est vénérée dans le monde entier comme la reine américaine du rock and roll. Mais pour Turner, l’Europe était l’endroit où elle a atteint de nouveaux niveaux de gloire et de bonheur après une vie tumultueuse aux États-Unis et une violence premier mariage.

Jeudi, des roses et des bougies ont été placées devant les portes de la maison de Turner à Küsnacht sur la Golden Coast du lac de Zurich. « Tu es tout simplement la meilleure », lit-on dans un hommage manuscrit à la chanteuse, un clin d’œil à l’une de ses chansons les plus célèbres.

Turner était « une fière citoyenne de Küsnacht », a déclaré la municipalité dans un communiqué, ajoutant qu’elle en avait touché beaucoup par sa « chaleur et sa modestie ». Le communiqué indique que Turner a parrainé un bateau de sauvetage nommé « TINA » et a fait don de lumières de Noël.

Même lorsque Turner faisait partie d’un duo musical avec son mari violent Ike, elle a trouvé un niveau d’appréciation différent en Europe. Alors que la plupart des tubes d’Ike et Tina Turner sont restés sur le circuit R&B aux États-Unis, leurs chansons ont rencontré un succès grand public en Angleterre, « qui a une longue histoire d’appréciation des styles de musique noirs américains », avait précédemment rapporté le Washington Post. Les Rolling Stones ont ouvert pour Ike et Tina lors de leur première tournée britannique en 1965.

« Le travail en direct qu’elle a obtenu là-bas lui a permis d’échapper à la ‘nostalgie’ et de se réinventer avec l’aide de Marsh & Ware, quintessence des sorciers de la musique électronique britannique/européenne… Fait intéressant, ce son était important aux États-Unis et lui a permis de vendre retour dans son pays natal en tant que rock star très moderne.

Turner attribue également à la star britannique David Bowie le mérite d’avoir signé avec Capitol Records. Bowie avait dit aux responsables de l’entreprise qu’il allait voir son chanteur préféré, « alors ils sont tous venus et voilà – j’étais sur scène. Ils m’ont signée simplement à cause de David », a-t-elle déclaré au Post dans une interview en 1993.

Avec plus de billets de concert vendus que tout autre artiste solo de l’histoire de la musique, Turner s’est produit d’innombrables fois à travers le continent, de Londres à Paris, de Berlin à Prague, pour des fans adorateurs. « Elle était une véritable légende féminine du rock et … si peu d’entre elles sont européennes, même des adoptées européennes comme Tina et Chrissie Hynde », a déclaré Bradley.

Greg Rose, un fan britannique qui aimait tellement la chanteuse qu’il avait organisé une fête d’anniversaire sur le thème de Tina Turner, a écrit sur Facebook que la chanteuse était « collée sur » les murs de sa chambre depuis qu’il était adolescent et qu’il l’avait vue plus de 70 ans. fois en concert.

L’écrivain d’origine américaine Joy C. Mitchell, qui vit en Europe, a dit Mercredi que Turner était « l’une des premières femmes noires américaines » qu’elle a vu déménager en Europe et trouver « le succès professionnel et l’amour ». Mitchell a écrit que Turner « était, à certains égards, le modèle. J’ai toujours imaginé la rencontrer chaque fois que j’étais en Suisse et lui dire merci.